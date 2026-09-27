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Carlos Desio tras goleada de Alianza Atlético sobre Sport Boys por Copa de la Liga: "Nada está dicho"
El DT de Sport Boys habló tras el 5-2 sufrido en el Miguel Grau y dejó claro que su equipo irá al Campeones del 36 con la intención de remontar.
Sport Boys sufrió una dura derrota al caer goleado por 5-2 ante su similar de Alianza Atlético, por el encuentro de ida de las semifinales de la Copa de la Liga Caliente 2026. Los rosados no pudieron sacar provecho de su localía y terminaron con un abultado marcador global en contra. Luego del compromiso, el DT de los rosados, Carlos Desio, trató de poner paños fríos a la situación y dio un firme mensaje con miras al partido de vuelta.
PUEDES VER: Sport Boys vs Alianza Atlético: día, hora y canal por la vuelta de semifinal de la Copa de la Liga
Carlos Desio, DT de Sport Boys, dio firme mensaje tras goleada ante Alianza Atlético
En declaraciones a la prensa, el estratega de la Misilera reconoció que los cinco goles recibidos en el Estadio Miguel Grau representan una gran dificultad para sus aspiraciones en el certamen. Sin embargo, aseguró que la llave todavía se encuentra abierta y buscarán remontar el marcador global en su visita a la siempre difícil plaza de Sullana.
“Lamentablemente son tres goles (de diferencia), es un resultado abultado, pero nunca está nada dicho. Vamos a ir allá con la ilusión de revertir esto porque tenemos dos partidos más con ellos (por Copa de la Liga y Torneo Clausura). Que esto (la derrota) sea una cachetada y te despierte”, señaló el técnico argentino.
Sport Boys cayó goleado 5-2 ante Alianza Atlético por la Copa de la Liga.
Pese a la dura derrota en el Miguel Grau, Carlos Desio dejó claro que Sport Boys no piensa dar la llave por perdida y buscará cambiar la historia en el partido de vuelta. La Misilera deberá mostrar una versión completamente distinta en Sullana y, para avanzar a la final de la Copa de la Liga Caliente 2026, estará obligada a protagonizar una remontada apoteósica ante el Vendaval.
Sport Boys vs Alianza Atlético: día y hora por la vuelta de semifinal de la Copa de la Liga
Vale resaltar que Sport Boys y Alianza Atlético jugarán la vuelta de la semifinal de la Copa de la Liga el próximo martes 6 de octubre en el Estadio Campeones del 36 a las 3.00 p. m. (hora peruana).
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