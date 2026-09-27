Alianza Lima ganó a Melgar y clasificó a la semifinal del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026

Alianza Lima terminó la fase regular del Torneo Clausura Femenino de la mejor manera. Las blanquiazules derrotaron 1-0 a FBC Melgar en el Estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador y completaron una campaña con puntaje perfecto, por lo que ahora concentran todas sus miradas en las semifinales de la Liga Femenina 2026.

Alianza Lima clasificó a la semifinal del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026

El cuadro íntimo ya tenía asegurada su presencia en la siguiente instancia, pero afrontó este último compromiso con la intención de mantener su registro ideal. Melgar, en cambio, necesitaba dar el golpe para intentar meterse entre los equipos que disputarían las semifinales.

Alianza Lima ganó 1-0 a Melgar y clasificó a la semifinal del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026

Luego de un primer tiempo sin goles, Alianza Lima encontró la ventaja apenas iniciado el complemento. A los cinco minutos, Neidy Romero apareció para marcar el 1-0 y poner nuevamente en ventaja a las blanquiazules. Melgar intentó reaccionar, pero no consiguió encontrar el camino hacia la igualdad y el marcador ya no volvió a moverse.

Las blanquiazules llegan así a las ‘semis’ con el envión de haber ganado todos sus partidos de la primera fase y con la mira puesta en continuar su camino hacia el título.

¿Contra quién jugará Alianza Lima la semifinal del Torneo Clausura de la Liga Femenina?

Con este resultado, Alianza Lima culminó la fase regular con puntaje perfecto y ahora espera en las semifinales al ganador de la llave entre Sporting Cristal y Atlético Andahuaylas. Por su parte, FBC Melgar tendrá que disputar una nueva serie ante Carlos Mannucci, buscando quedarse con uno de los boletos restantes a la siguiente ronda.