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MUCHA ATENCIÓN, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ICE mantendrá su política de DETENCIONES y niega un supuesto cambio en sus instrucciones

Las nuevas instrucciones de ICE generaron preocupación e incertidumbre entre los inmigrantes, aunque el DHS aclaró que las detenciones continúan.

María Zapata
Trump ratifica la política de detención de ICE pese a la confusión entre agentes por nuevas directrices.
Trump ratifica la política de detención de ICE pese a la confusión entre agentes por nuevas directrices. | Composición: María Zapata | Líbero
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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) negó este domingo 27 de septiembre que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) haya ordenado suspender los arrestos de inmigrantes indocumentados sin antecedentes penales. La aclaración surgió luego de reportes sobre un supuesto cambio temporal en las instrucciones de la agencia, según informó N+ Univision.

El ICE prepara “instalaciones móviles” para detener a inmigrantes durante sus operativos.

PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ICE prepara "instalaciones móviles" para detenciones, ¿en qué consiste este NUEVO MÉTODO?

¿Cambiarán las redadas de ICE? DHS niega un freno a los arrestos de inmigrantes sin antecedentes

De acuerdo con la información difundida por N+ Univision, algunos agentes de ICE habrían recibido inicialmente instrucciones para priorizar los arrestos de inmigrantes indocumentados con antecedentes penales o cargos pendientes.

Los reportes también señalaban que las nuevas instrucciones podrían excluir temporalmente a las personas con órdenes finales de deportación que no tuvieran antecedentes penales, así como limitar los llamados "arrestos colaterales", en los que otros inmigrantes indocumentados son detenidos durante un operativo dirigido contra una persona específica.

Sin embargo, el DHS calificó esas versiones de falsas y aseguró que "nadie está exento" de ser arrestado. La agencia afirmó que ICE continuará deteniendo a personas que se encuentren ilegalmente en Estados Unidos.

¿Qué dijo Donald Trump sobre las detenciones de ICE?

El presidente Donald Trump declaró a Fox News que ICE puede continuar arrestando y deportando a cualquier persona que se encuentre ilegalmente en Estados Unidos. Según N+ Univision, el periodista de Fox News Bill Melugin señaló que Trump confirmó que los agentes también seguirán realizando arrestos de personas sin antecedentes penales, incluidos los llamados "colaterales".

Melugin indicó que consultó a Trump y a nueve fuentes de ICE y del DHS. De acuerdo con esas fuentes, sí hubo inicialmente una guía verbal para priorizar los casos considerados más graves, pero posteriormente se explicó que se trató de una "falta de comunicación" y no de un cambio formal en la política migratoria.

Las fuentes agregaron que ICE posteriormente envió nuevas instrucciones a sus oficinas regionales para reiterar que la política de control migratorio no había cambiado.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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