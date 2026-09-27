MUCHA ATENCIÓN, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ICE mantendrá su política de DETENCIONES y niega un supuesto cambio en sus instrucciones

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) negó este domingo 27 de septiembre que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) haya ordenado suspender los arrestos de inmigrantes indocumentados sin antecedentes penales. La aclaración surgió luego de reportes sobre un supuesto cambio temporal en las instrucciones de la agencia, según informó N+ Univision.

¿Cambiarán las redadas de ICE? DHS niega un freno a los arrestos de inmigrantes sin antecedentes

De acuerdo con la información difundida por N+ Univision, algunos agentes de ICE habrían recibido inicialmente instrucciones para priorizar los arrestos de inmigrantes indocumentados con antecedentes penales o cargos pendientes.

Los reportes también señalaban que las nuevas instrucciones podrían excluir temporalmente a las personas con órdenes finales de deportación que no tuvieran antecedentes penales, así como limitar los llamados "arrestos colaterales", en los que otros inmigrantes indocumentados son detenidos durante un operativo dirigido contra una persona específica.

Sin embargo, el DHS calificó esas versiones de falsas y aseguró que "nadie está exento" de ser arrestado. La agencia afirmó que ICE continuará deteniendo a personas que se encuentren ilegalmente en Estados Unidos.

¿Qué dijo Donald Trump sobre las detenciones de ICE?

El presidente Donald Trump declaró a Fox News que ICE puede continuar arrestando y deportando a cualquier persona que se encuentre ilegalmente en Estados Unidos. Según N+ Univision, el periodista de Fox News Bill Melugin señaló que Trump confirmó que los agentes también seguirán realizando arrestos de personas sin antecedentes penales, incluidos los llamados "colaterales".

Melugin indicó que consultó a Trump y a nueve fuentes de ICE y del DHS. De acuerdo con esas fuentes, sí hubo inicialmente una guía verbal para priorizar los casos considerados más graves, pero posteriormente se explicó que se trató de una "falta de comunicación" y no de un cambio formal en la política migratoria.

Las fuentes agregaron que ICE posteriormente envió nuevas instrucciones a sus oficinas regionales para reiterar que la política de control migratorio no había cambiado.