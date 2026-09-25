MUY ATENTOS, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: la administración Trump planea ADMITIR hasta 17,500 REFUGIADOS en 2027, ¿quiénes se beneficiarían?

El gobierno de Donald Trump planea limitar a 17.500 el número de refugiados que Estados Unidos admitirá en 2027, y destinar la mayoría de las plazas a sudafricanos blancos, según informó la agencia Associated Press (AP). La medida supone un nuevo cambio en el Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos, que durante décadas ha permitido a personas que huyen de guerras, persecución y conflictos solicitar protección y comenzar una nueva vida en el país.

¿Qué refugiados admitiría Estados Unidos en 2027?

La decisión representa un cambio importante en la política de refugiados de Estados Unidos. Históricamente, el programa estadounidense ha recibido a personas procedentes de distintas regiones del mundo, teniendo en cuenta situaciones de guerra, persecución y emergencias humanitarias. Según HIAS, desde la creación del programa en 1980, Estados Unidos admitió un promedio de 92.000 refugiados al año.

Según una notificación enviada al Congreso y obtenida por Associated Press, la Administración Trump sostiene que los sudafricanos blancos, en particular los afrikáners, enfrentan confiscaciones de tierras y otras formas de persecución en Sudáfrica. Sin embargo, el gobierno sudafricano rechazó reiteradamente esa afirmación y sostiene que los afrikáners no son una minoría perseguida en el país. Los afrikáners descienden principalmente de colonos neerlandeses y franceses que llegaron a Sudáfrica en el siglo XVII.

Organizaciones dedicadas al reasentamiento de inmigrantes en Estados Unidos cuestionaron la decisión. Naomi Steinberg, vicepresidenta de HIAS para políticas y defensa en materia de refugiados e inmigración, afirmó en un comunicado citado por Associated Press: "Durante más de cuatro décadas, el programa de refugiados de Estados Unidos ha proporcionado una vía que salva vidas a personas que huyen de la violencia y la persecución".

¿Qué cambios experimentó el programa de refugiados durante el gobierno de Donald Trump?

La política migratoria de la Administración Trump modificó significativamente el sistema de admisión de refugiados. Durante su primer mandato, Donald Trump redujo considerablemente los límites anuales. Posteriormente, durante la presidencia de Joe Biden, el programa volvió a ampliarse. Para el último año de su mandato, la meta establecida contemplaba la admisión de hasta 125.000 refugiados.

Tras regresar a la Casa Blanca, Donald Trump suspendió inicialmente el programa de refugiados. La medida dejó a personas que ya tenían previsto viajar a Estados Unidos sin poder completar su proceso de llegada. Más adelante, el gobierno reactivó el programa con un enfoque centrado en los sudafricanos blancos. El año pasado, el límite se había establecido inicialmente en 7.500 refugiados y posteriormente aumentó a 17.500, después de que el gobierno señalara que se había producido una emergencia de refugiados en Sudáfrica.

El gobierno de Trump también informó al Congreso que prevé destinar aproximadamente 500 millones de dólares al proceso de reasentamiento de los nuevos refugiados.

El debate ocurre mientras la Administración Trump continúa redefiniendo las prioridades del programa y establece quiénes podrían acceder a esta vía de protección durante 2027. En ese contexto, los inmigrantes y solicitantes de protección interesados en ingresar a Estados Unidos deberán prestar atención a las nuevas reglas y a los criterios que determine el gobierno para la admisión de refugiados en EE. UU.