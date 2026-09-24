Un juez en Estados Unidos impactó a toda la comunidad de inmigrantes al suspender de manera temporal la deportación de un ciudadano venezolano que resultó herido por disparos de agentes de inmigración en Texas, tal como informó su abogada. Esta medida busca proteger al individuo mientras se revisa su situación legal tras el incidente. ¿Es un punto a favor de los extranjeros?

EE. UU.: juez bloquea la deportación de venezolano repartidor de DoorDash baleado por ICE

Según información de BBC News y su propia abogada, el inmigrante venezolano, Wilber Rafael Garcés Pérez, de 28 años, permanece detenido en un centro penitenciario con una bala en la espalda. Frente a ello, el juez Orlando García, designado por el expresidente Clinton, ha programado una audiencia para que Garcés Pérez comparezca ante el tribunal la próxima semana.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió recientemente un comunicado en el que se menciona que un inmigrante indocumentado fue detenido durante una operación específica, desestimando las acusaciones sobre la falta de atención médica adecuada. Este hecho se llevó a cabo meses después de que un agente del ICE disparara y matara a un hombre en Houston.

Garcés Pérez, quien trabajó como repartidor venezolano de DoorDash, fue herido en un tiroteo relacionado con el ICE en Texas. Su abogada, Kate Lincoln-Goldfinch, ha presentado una demanda federal para obtener una orden de restricción temporal que impida su deportación. La abogada mencionó que, dado que la jueza ha ordenado su comparecencia el 30 de septiembre, no puede ser expulsado antes de esa fecha. Hemos logrado una suspensión temporal de su deportación mientras su caso avanza, precisó.

El disparo que sufrió el hombre le causó una fractura en la clavícula, y actualmente utiliza un cabestrillo, además de experimentar hinchazón y dolor significativo. Aún se desconoce la causa y el alcance de la pérdida de movilidad que ha sufrido. Un portavoz de la Fiscalía de Estados Unidos en Texas ha preferido no declarar sobre el caso.

Agente del ICE no contó con cámara corporal durante este hecho

Se confirmó que el agente del ICE involucrado en el tiroteo, quien se unió a la agencia el año pasado, no contaba con una cámara corporal en el momento del incidente. El Departamento de Policía de Austin compartió imágenes de los agentes que respondieron al lugar, aunque no se pudo evidenciar de manera clara lo que provocó el tiroteo.

El DHS, por su parte, rechazó lo que calificó de narrativas falsas sobre el incidente, responsabilizando a las ciudades santuario y a los medios de comunicación de difundir información errónea. Por su parte, el secretario del DHS, Markwayne Mullin, afirmó que Garcés Pérez es un inmigrante ilegal sin estatus legal y que ha recibido atención médica adecuada. Además, el DHS subrayó que el hombre había sido objeto de una parada de vehículo específica y que su permiso de trabajo había expirado el año anterior.