Una jugadora de baloncesto de la Universidad Estatal de Kentucky, Estados Unidos, procedente de Senegal, fue detenida el mes pasado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) al aterrizar en el aeropuerto de Louisville. La jugadora se encontraba en camino a Nueva York para participar en un torneo. ¿Qué más se sabe sobre este caso?

EE. UU.: ICE arrestó a jugadora de baloncesto de la Universidad Estatal de Kentucky; ¿por qué?

'NBC News' y otros portales internacionales informaron que, Aminata Seck, una joven de 26 años originaria de Dakar, Senegal y jugadora de baloncesto de la Universidad Estatal de Kentucky, fue arrestada por los agentes del ICE mientras pasaba por seguridad en el Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville.

Actualmente, se encuentra en Estados Unidos con una visa de estudiante, tal como señaló su abogada, Sadiqa Reynolds, en redes sociales. Según los informes, Seck fue privada de su libertad el 7 de agosto en el Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville, antes de participar en un torneo de universidades históricamente negras (HBCU).

El Louisville Courier Journal, que reportó inicialmente el incidente, indicó que Reynolds mencionó que Seck podría haber perdido el plazo para renovar su visa debido a una cirugía de espalda a la que se sometió, además de sufrir una lesión en el ligamento cruzado anterior. Asimismo, la abogada resaltó que, en una conversación reciente, Seck expresó que continuaba experimentando un intenso dolor.

ICE arrestó a jugadora de baloncesto de la Universidad Estatal de Kentucky.

Tras su detención, la jugadora del baloncesto fue trasladada a varios centros de detención antes de ser llevada a un hospital. Hasta el momento, ICE no ha proporcionado información sobre las razones de su arresto ni sobre las condiciones en las que se encuentra. Ella está en el Centro de Detención del Condado de Grayson, Kentucky, donde su caso está registrado bajo la supervisión del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU.

Representante demócrata estadounidense se pronuncia sobre situación de Seck

Bajo este contexto, la representante demócrata estadounidense Morgan McGarvey, quien representa un distrito que abarca Louisville, confirmó estar atento a la situación de Aminata Seck y de otros detenidos en Kentucky.

En un comunicado, McGarvey mencionó que Seck, una estudiante-atleta, fue arrestada por el ICE en el aeropuerto mientras se encontraba en viaje con su equipo. El legislador cuestionó duramente la crueldad del gobierno de Trump, afirmando que no se permitirá que tales acciones se normalicen y que la lucha por la justicia para Seck continuará.