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Christian Cueva al hombre que lo llamó 'cag...' tras fallar penal en el Mundial: "Hay que bendecirlo"

Luego de años, Christian Cueva responde al hincha que lo llamó 'cag...' tras fallar el penal ante Dinamarca por el Mundial Rusia 2018.

Diego Medina
Christian Cueva recordó al hombre que lo insultó en avión tras fallar penal en el Mundial Rusia 2018.
Christian Cueva recordó al hombre que lo insultó en avión tras fallar penal en el Mundial Rusia 2018. | Foto: Al Volante
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Christian Cueva volvió a recordar un incómodo episodio que protagonizó años atrás, cuando un pasajero lo insultó durante un vuelo internacional luego de la participación de la selección peruana en el Mundial Rusia 2018. El futbolista sorprendió con su reacción y le dejó un mensaje al hincha ante este duro momento que vivió.

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Christian Cueva responde al hincha que lo insultó por fallar penal

En 2018, un aficionado se acercó a Christian Cueva para solicitarle un saludo a un presunto familiar. En medio de las palabras para iniciar este video, el volante nacional sonrió a las cámaras para hacerle ese favor al hincha. Sin embargo, fue sorprendido con un insulto por fallar el penal clave ante Dinamarca por el Mundial de Rusia 2018.

"Esto va por mi hermano 'Beto', que te ama y te adora, pero le c... el Mundial, c... de m..., de verdad. Discúlpame", expresó el hincha a Christian Cueva.

Ante este hecho, Christian Cueva entabló una charla con la periodista Darinka Zumaeta en el programa 'Al Volante'. Si bien estuvieron hablando de diversos temas sobre su carrera, no fue ajeno a este hecho con el hincha que se volvió viral en redes sociales. El jugador atinó a reírse luego de años de este suceso, y dejó en claro que le puso mal esa situación.

"Qué buena, ¿no? Ya uno se ríe. A mí no sabes qué me dio. Hay que bendecirlo. También he pensado de esa manera, que las personas a veces pueden ser injustas y todo, pero hoy en lo único que me enfoco es en hacer las cosas bien.", manifestó a la periodista.

(VIDEO: Al Volante)

Christian Cueva ahora se concentra en lo que hará con Sport Boys en la Liga 1 2026. El volante nacional quiere poco a poco recuperar su mejor nivel y así darle una alegría a la afición rosada. El popular 'Aladino' es titular con los rosados y es pieza fundamental en los buenos resultados que ha conseguido el equipo.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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