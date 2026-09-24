ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: denuncian MÚLTIPLES DETENCIONES de ICE en ESTA CIUDAD de Massachusetts

Alrededor de 14 personas fueron detenidas el lunes por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en New Bedford, Massachusetts, según defensores comunitarios. Al menos una persona más fue puesta bajo custodia el martes, mientras agentes federales fueron vistos en distintos puntos de la localidad, incluyendo negocios y estacionamientos, de acuerdo con organizaciones locales.

Múltiples detenciones de ICE en New Bedford generan alarma entre inmigrantes en Estados Unidos

Uno de los detenidos fue Camilo Quino, trabajador de la industria pesquera. Según Adrián Ventura, director del Centro Comunitario de Trabajadores (CCT), Quino disfrutaba de un día libre e hizo una parada en una tienda para comprar una bebida cuando agentes de ICE rodearon su camioneta y le ordenaron salir. "Los trabajadores tienen derecho a no hablar porque tienen abogado que los está representando, pero cuando ellos no, él no quiso abrir la puerta, pues le dieron", dijo Ventura.

Una camioneta negra que presuntamente pertenecía a Quino permaneció en el lugar durante varias horas con las ventanas rotas antes de ser remolcada. Su esposa, Juana Tiniguar, dijo a 12 News que la familia es originaria de Guatemala y que su esposo no tiene antecedentes penales. Además, indicó que recientemente él presentó documentación relacionada con su proceso migratorio. "Ya están en proceso los papeles. No sé si es por eso que lo agarraron", expresó Tiniguar, quien es una de las diversas personas que buscan respuestas sobre el paradero de sus seres queridos y los próximos pasos en sus casos migratorios.

Los operativos también generaron reacciones de la gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, quien pidió a ICE que proporcionara más información sobre las acciones de cumplimiento migratorio realizadas en la zona. "Estas son personas que iban a trabajar. Fueron detenidas. Sus lugares de trabajo se quedan sin trabajadores. Sus familias se quedan sin padres en este momento. Escuché de una madre que no sabe cómo va a pagar la renta este mes", señaló la gobernadora.

Autoridades locales reaccionan ante operativos de ICE en New Bedford, Massachusetts

En una declaración enviada a 12 News, el ICE de Boston indicó que realiza operaciones de manera rutinaria en toda Nueva Inglaterra, incluido Massachusetts. La agencia agregó: "Por motivos de seguridad operativa, el ICE no divulga información relacionada con operaciones actuales o en curso, incluidos planes de cumplimiento de la ley, tácticas o estrategias".

El jefe de la Policía de New Bedford, Joseph Coderre, dijo a 12 News que el departamento está al tanto de que los agentes del ICE realizan operaciones en la ciudad, pero aclaró que las autoridades locales no recibieron información específica sobre las ubicaciones donde se llevan a cabo los operativos ni sobre las personas buscadas. Asimismo, indicó que la función del departamento es mantener la seguridad pública y preservar el orden durante este tipo de situaciones. Por su parte, el alcalde de New Bedford, Jon Mitchell, expresó su preocupación por la falta de comunicación entre el ICE y el Departamento de Policía respecto a las detenciones.

Mientras tanto, el superintendente de las Escuelas Públicas de New Bedford, Andrew B. O'Leary, emitió un mensaje a las familias del distrito en el que señaló que, aunque las escuelas operan con normalidad, la actividad de control migratorio en distintos vecindarios ha generado un nivel de temor e inquietud que calificó de inaceptable. O'Leary aseguró que los planteles siguen siendo espacios seguros y acogedores para los estudiantes y sus familias, y que el distrito mantiene vigentes sus protocolos de seguridad y control de acceso.

"Cada niño merece venir a la escuela sintiéndose seguro, apoyado y listo para aprender", escribió el superintendente, quien también alentó a las familias con preocupaciones específicas a comunicarse directamente con sus escuelas, donde directores, consejeros, trabajadores sociales y otros empleados están disponibles para brindar apoyo a estudiantes y familias que puedan estar experimentando ansiedad o incertidumbre debido a la situación.