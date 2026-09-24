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Sinuano Día resultados de hoy jueves 24 de septiembre 2026: estos son los números ganadores

El Sinuano Día de hoy se juega a las 2:30 p. m. y si va a participar del popular chance colombiano, AQUÍ podrá acceder a los resultados EN VIVO y ganadores.

Angie De La Cruz
Mira los resultados del Sinuano Día y Noche de hoy jueves 24 de septiembre de 2026.
Mira los resultados del Sinuano Día y Noche de hoy jueves 24 de septiembre de 2026. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
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Mira los resultados y números ganadores del sorteo Sinuano Día de este jueves 24 de septiembre EN VIVO. Además sigue la transmisión del sorteo principal para conocer cuántos aciertos logró tener en esta reciente edición de la popular lotería colombiana.

Mira los resultados del último sorteo Sinuano Día y Noche del miércoles 23 de septiembre de 2026.

PUEDES VER: Resultados último sorteo Sinuano Noche del miércoles 23 de septiembre

Resultados Sinuano Día y Noche: mira los ganadores de hoy, 24 de septiembre

12:09
24/9/2026

Bienvenidos a los resultados del Sinuano Día y Noche de HOY, 24 de septiembre

En esta edición especial de Líbero podrás conocer todos los detalles de la transmisión del Sinuano Día y Noche de hoy, jueves 24 de septiembre. ¿Ya compraste tu boleto? Revise los resultados y números ganadores.

¿Cómo reclamar los premios del Sinuano?

Si tu apuesta de Sinuano resultó ganadora, debes conservar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras, roturas o enmendaduras, ya que es el documento que acredita la jugada. Para cobrar el premio, debes presentar el tiquete y tu documento de identidad original en un punto de atención autorizado.

El procedimiento puede variar según el valor del premio. Para premios de mayor cuantía pueden solicitarse documentos adicionales y realizarse verificaciones antes de efectuar el pago. Por ello, es importante revisar las condiciones del operador autorizado y acudir a un punto oficial para confirmar los requisitos correspondientes a tu premio.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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