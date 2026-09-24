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Sinuano Día resultados de hoy jueves 24 de septiembre 2026: estos son los números ganadores
El Sinuano Día de hoy se juega a las 2:30 p. m. y si va a participar del popular chance colombiano, AQUÍ podrá acceder a los resultados EN VIVO y ganadores.
Mira los resultados y números ganadores del sorteo Sinuano Día de este jueves 24 de septiembre EN VIVO. Además sigue la transmisión del sorteo principal para conocer cuántos aciertos logró tener en esta reciente edición de la popular lotería colombiana.
Resultados Sinuano Día y Noche: mira los ganadores de hoy, 24 de septiembre
Bienvenidos a los resultados del Sinuano Día y Noche de HOY, 24 de septiembre
En esta edición especial de Líbero podrás conocer todos los detalles de la transmisión del Sinuano Día y Noche de hoy, jueves 24 de septiembre. ¿Ya compraste tu boleto? Revise los resultados y números ganadores.
¿Cómo reclamar los premios del Sinuano?
Si tu apuesta de Sinuano resultó ganadora, debes conservar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras, roturas o enmendaduras, ya que es el documento que acredita la jugada. Para cobrar el premio, debes presentar el tiquete y tu documento de identidad original en un punto de atención autorizado.
El procedimiento puede variar según el valor del premio. Para premios de mayor cuantía pueden solicitarse documentos adicionales y realizarse verificaciones antes de efectuar el pago. Por ello, es importante revisar las condiciones del operador autorizado y acudir a un punto oficial para confirmar los requisitos correspondientes a tu premio.
¡Vamos al Circo!
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