El nuevo reto visual que está entreteniendo a todos: halla las 3 diferencias sutiles

Prepárate para poner a prueba tu agudeza mental y tus habilidades de observación con el pasatiempo que está causando furor en internet. Se trata de una simpática ilustración que nos transporta al mundo de El Principito, donde el icónico personaje posa junto a su amada rosa en su pequeño asteroide bajo un cielo estrellado. Aunque a simple vista parecen dos imágenes idénticas, hay diferencias sutiles que solo los ojos más entrenados podrán detectar. Este tipo de retos visuales son la forma perfecta de entrenar el cerebro mientras te diviertes y desconectas de la rutina diaria.

Reto visual de encontrar las diferencias: ¿Qué tan buena es tu vista?

El desafío que te traemos hoy no es un reto visual para niños cualquiera: requiere concentración y paciencia. A la izquierda tienes la imagen original de El Principito y su rosa en un formato de reto visual. A la derecha se encuentra una copia casi perfecta, pero con tres pequeños cambios que la hacen única. Tu misión es localizar esas tres sutiles diferencias entre ambas viñetas. ¿Crees que eres capaz de ver lo que otros pasan por alto? Tómate tu tiempo, respira hondo y que comience la búsqueda. Este es el tipo de reto visual que te mantendrá entretenido y desafiado.

Observa bien la ilustración de El Principito e intenta localizar las 3 diferencias ocultas antes de mirar la solución.

¿Dónde están las diferencias en el reto de El Principito? Aquí la respuesta

¿Te has rendido o simplemente quieres verificar si acertaste? No te preocupes, no todos tienen la paciencia necesaria. En la imagen que incluimos a continuación podrás comprobar por ti mismo dónde estaban ocultos esos pequeños cambios. Los hemos marcado con círculos rojos para que no haya dudas.

Solución del reto visual: los tres detalles marcados en rojo revelan las diferencias en el cabello, la rosa y la bufanda.

La primera diferencia se encuentra en la parte superior del cabello de El Principito, donde falta un pequeño mechón en la imagen de la derecha.

se encuentra en la parte superior del cabello de El Principito, donde falta un pequeño mechón en la imagen de la derecha. La segunda diferencia está en la rosa: a la derecha, le falta un pequeño detalle (pétalo o línea)en uno de sus lados.

está en la rosa: a la derecha, le falta un pequeño detalle (pétalo o línea)en uno de sus lados. La tercera y última diferencia la encontrarás en el extremo izquierdo de la bufanda roja que ondea, que tiene menos franjas o puntas en la versión modificada.

Esperamos que hayas disfrutado de uno de nuestros mejores retos visuales con respuesta. No olvides compartir este reto visual con tus amigos y familiares para ver quién tiene la vista más afilada.