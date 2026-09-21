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ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: sheriff de este condado expone PRESENCIA de ICE y ARRESTOS pese a NO ser notificados
El sheriff del condado de Grand, en Estados Unidos, confirmó la presencia de agentes de ICE en Moab. ¿Cuestionó los últimos operativos de la agencia en la zona?
La Oficina del Sheriff del Condado de Grand, en Moab, Utah, Estados Unidos, informó que, recientemente, los agentes de inmigración de ICE realizaron órdenes de arresto en la localidad sin ningún aviso previo. Esta situación ha generado inquietud y mucha alarma entre los residentes, quienes no fueron informados sobre la presencia de las autoridades migratorias en la zona. ¿Se criticó duramente a la agencia?
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Sheriff de este condado de EE. UU. expone presencia de ICE y arrestos pese a no ser notificados
El sheriff Jamison Wiggins, del Condado de Grand, compartió este lunes 21 de septiembre un vídeo en redes sociales, en el que abordó los rumores y preocupaciones sobre la aplicación de las leyes de inmigración en la localidad y el temor que ello está causando en la comunidad extranjera de Utah.
A través de un mensaje y lo expuesto en 'KUTV', se reveló que los agentes del ICE realizaban órdenes judiciales administrativas, pero que el condado no tenía participación alguna en estas acciones.
Wiggins no pudo evitar resaltar que la actividad realizada no fue comunicada previamente a la Oficina del Sheriff del Condado de Grand, y se mostró sorprendido y decepcionado por la falta de información y comunicación entre las autoridades. En su declaración, también precisó que las órdenes administrativas son firmadas por un agente, no por un juez.
Asimismo, reafirmó que ni la oficina del sheriff ni la policía de Moab colaboran con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas mediante el programa 287(g).
¿Qué es el ICE y qué rol cumple en Estados Unidos?
El ICE, conocido como Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, es una agencia federal estadounidense que opera bajo el Departamento de Seguridad Nacional en el país americano. Su función principal consiste en hacer cumplir las leyes relacionadas con la inmigración, las aduanas y la seguridad en las fronteras del país.
Para alcanzar sus objetivos, el ICE se organiza en dos divisiones fundamentales:
- La primera, HSI, se dedica a investigar delitos transnacionales y globales, abarcando actividades como el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas, el tráfico de armas, el ciberdelito y el fraude financiero.
- Por otro lado, ERO, que actúa como la policía migratoria interna, se encarga de localizar, detener, procesar y deportar a aquellas personas extranjeras que no poseen un estatus legal válido en la nación.
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