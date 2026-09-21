Christian Cueva reveló si volverá a Alianza Lima: "Soy hincha a muerte"

Christian Cueva es una de las figuras del fútbol peruano por su gran talento y a la misma vez por sus controvertidas palabras o situaciones fueras del deporte. En medio de una entrevista con Jefferson Farfán reveló si hay una posibilidad de volver a Alianza Lima tras sus dos pasos por el equipo blanquiazul.

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Christian Cueva confirmó si volverá a Alianza Lima

Cueva utilizó el programa ‘Enfocados’ para confirmar que no regresaría a Alianza, ya que siente que su paso por tienda íntima ya está hecho y no hay nada más que demostrar al haberlo hecho en 2014 a 2015 y luego en 2023.

"Yo no quisiera regresar a Alianza Lima. Creo que las cosas están hechas e independientemente de las cosas que puedan pasar, mi hinchaje con el club no lo discute nadie, porque soy hincha a muerte", afirmó.

Christian Cueva jugó en Alianza Lima entre el 2014 a 2015 y luego en 2023

Asimismo, el volante aseguró que se siente muy bien en Sport Boys y que su experiencia en el conjunto chalaco es diferente a la vivida en otros equipos, por lo que está contento y tranquilo, pese a encontrarse solo a préstamo de Juan Pablo II.

Cabe señalar que Christian Cueva concluirá en diciembre de 2026 su cesión a Boys, procedente del club norteño, por lo que deberá volver. No obstante, también existe la opción de ampliar este préstamo para que pueda seguir jugando en el Centenario del club del Callao.

¿Cómo le fue a Christian Cueva en Alianza Lima?

Cueva suma 58 partidos con Alianza Lima, en los que registró 9 goles y 12 asistencias. Su etapa más destacada en el club blanquiazul se produjo en 2014; en cambio, su temporada más floja fue la de 2023, cuando su bajo rendimiento no estuvo a la altura de las expectativas de los hinchas.