Jean Ferrari dio firme comentario sobre ausencia de Felipe Chávez en la selección: "No termina hoy"

La selección peruana de fútbol partió rumbo a Estados Unidos para afrontar sus próximos cuatro partidos amistosos por fecha FIFA. La delegación peruana está conformada por muchos rostros nuevos, así como viejos conocidos. No obstante, algunos nombres brillaron por su ausencia en la lista de Mano Menezes, entre ellos, el de Felipe Chávez. El volante del Magdeburgo no fue considerado en esta ocasión, ante la sorpresa de muchos.

Al respecto, Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, se pronunció sobre la no convocatoria del mediocampista germano-peruano y dejó un firme comentario respecto a su situación y las posibilidades que tiene de integrar la bicolor en otra oportunidad.

Jean Ferrari rompió su silencio sobre la ausencia de Felipe Chávez en la selección

En entrevista para el programa 'Hablemos de MAX', el ex administrador de Universitario afirmó que el futbolista sí forma parte del universo de jugadores que contempla el profesor Mano Menezes y no descartó su llamado para los siguientes partidos de la blanquirroja, que podrían darse en el mes de noviembre, según detalló.

"En noviembre habrá fecha y a lo mejor puede ser considerado, como que en marzo hay una posibilidad, y lo digo como posibilidad también para que tampoco se especule, hay una posibilidad de ir a Asia, entonces, también podría venir la posibilidad para él (Chávez), entonces, esto no es que se termina hoy", manifestó Ferrari desde la ciudad de Orlando.

Felipe Chávez no fue convocado a la selección peruana

De esta forma, Ferrari dejó abierta la probabilidad de que Felipe Chávez vista la camiseta de la selección en futuras convocatorias, dependiendo de su rendimiento en la Bundesliga 2 con Magdeburgo. Recordemos que Perú jugará ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia.

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