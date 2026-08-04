Selección peruana confimó sus cuatro amistosos para la próxima fecha FIFA: días, horarios y sedes

La Federación Peruana de Fútbol hizo oficial el calendario de partidos amistosos que disputará la selección peruana durante la próxima fecha FIFA de setiembre y octubre. La Blanquirroja afrontará una exigente gira internacional con cuatro encuentros de alto nivel que servirán como preparación clave en su camino hacia las Eliminatorias al Mundial 2030.

El primer reto del combinado nacional será ante la selección de Estados Unidos el sábado 26 de septiembre en el Inter&Co Stadium de Orlando, Florida. Tres días después, el martes 29 de septiembre, el equipo peruano se medirá frente a su similar de México en un esperado compromiso que se llevará a cabo en Nueva Jersey.

La gira continuará en el mes de octubre con dos duelos de máxima exigencia. El sábado 3 de octubre, la Bicolor se trasladará a territorio canadiense para chocar ante la selección de Canadá en la ciudad de Montreal, en lo que será un importante examen ante un rival directo de la Concacaf.

El cierre de esta seguidilla de amistosos internacionales se dará el martes 6 de octubre ante Colombia en Miami, Florida. Este choque sudamericano permitirá medir sensaciones y ajustar detalles tácticos ante un rival al que enfrentará directamente en el proceso clasificatorio continental.

La selección peruana se alista para disputar las Eliminatorias 2030

Con esta programación de cuatro duelos de jerarquía, la FPF y el comando técnico buscan afianzar la idea de juego, darle rodaje al plantel y llegar en el mejor nivel competitivo posible al arranque de las Eliminatorias hacia la cita mundialista de 2030.

Amistosos de Perú en la próxima fecha FIFA