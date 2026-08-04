Pablo Guede tomó firme decisión y pidió fichaje de dos jugadores para Alianza Lima: "Extranjeros"

Alianza Lima ha conformado un equipo de gran nivel en esta temporada, motivo por el cual es el principal candidato a quedarse con el título de la Liga 1 2026 tras campeonar el Apertura y su buen arranque en el Torneo Clausura. Sin embargo, parece que Pablo Guede aún no está conforme, pues se reveló que solicitó el fichaje de dos futbolistas extranjeros.

Pablo Guede pidió fichaje de dos jugadores para Alianza Lima

Durante el programa ‘Modo Fútbol’, el periodista José Varela informó novedades sobre el mercado de fichajes de Alianza Lima, donde señaló que por el momento no se prevé una posible salida del plantel. En esa línea, sorprendió al revelar que el DT Pablo Guede ha pedido dos nuevos fichajes.

Según señaló el hombre de prensa, el técnico blanquiazul le comunicó a la directiva su intención de sumar a dos jugadores extranjeros. Sin embargo, el club no tiene contemplado darle salida a ningún futbolista extranjero del plantel actual, por lo que esta opción es imposible.

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"Tengo que decir que Pablo Guede pidió a dos hombres extranjeros, no de nacionales. Fue un pedido explícito de Guede. Sin embargo, para eso tendrían que salir dos extranjeros del plantel y, por eso, no lo veo viable. Creo que esa carta que tiene Pablo Guede no se mostrará en este mercado de fichajes, sino recién a fin de año", fue la información que compartió el comunicador.

No obstante, Varela indicó que si bien en este mercado de pases es inviable, hay posibilidades de que se concrete a final de temporada. Cabe recordar que la escuadra victoriana ha sido uno de los clubes más cautelosos en materia de fichajes para el Torneo Clausura.

Los futbolistas extranjeros de Alianza Lima