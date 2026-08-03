Alianza Lima logró ganar el título del Torneo Apertura y se encuentra liderando el Torneo Clausura en tres fechas jugadas. Sin duda alguna, los íntimos están viviendo un momento bastante especial de la mano de Pablo Guede. No obstante, existe un futbolista dentro del plantel blanquiazul que no está atravesando por una buena actualidad y es Kevin Quevedo.

El delantero de 29 años pasó de un año 2025 en el que era titular a simplemente ser 'borrado' por el estratega argentino en este 2026 y apenas ha jugado nueve partidos en lo que va de la temporada.

Por ejemplo, con Néstor Gorosito, Kevin Quevedo era titular indiscutible y llegó a participar en 43 partidos entre Copa Libertadores, Sudamericana y Liga 1, en los cuales anotó nueve tantos y dio siete asistencias. Sin embargo, con Pablo Guede, apenas disputó nueve encuentros y no ha anotado ni ha asistido.

Kevin Quevedo no ha salido en lista en el Claususra. Foto: Alianza Lima

La última vez que el delantero peruano disputó un partido oficial con los íntimos fue en el empate 1-1 con Sporting Cristal el pasado 9 de mayo. En ese encuentro empezó como suplente y entró en la segunda mitad, llegando a jugar apenas 14 minutos.

Desde entonces, no ha vuelto a jugar y en el arranque del Torneo Clausura, ni siquiera salió en la lista de convocados frente a Sport Huancayo, Comerciantes Unidos y Alianza Atlético.

¿Qué dijo Pablo Guede sobre Kevin Quevedo?

Luego de la victoria por 3-1 ante Alianza Atlético, el entrenador Pablo Guede fue consultado sobre por qué Kevin Quevedo no es tomado en cuenta y señaló que no es que esté lesionado, sino que pasa más por una decisión técnica.

"¿A quién quito de la lista de convocados? ¿Yo te repregunto, a quién sacas? Lesionado no está. Decisión 100% mía. Creo que estamos muy bien en ese sentido y cada uno tiene que seguir trabajando", declaró el estratega en conferencia de prensa.