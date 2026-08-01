Universitario emociona a hinchas y busca firmar a exfigura de Alianza Lima: "Conversaciones"

Universitario de Deportes está enfocado en su objetivo de conseguir el tetracampeonato de la Liga 1 y darle una enorme alegría a sus hinchas, aunque para ello deberá contar con el apoyo de cada una de sus figuras. En este mercado de pases, los cremas se han reforzado de gran manera y se conoció que están interesados en firmar a un exjugador de Alianza Lima, su clásico rival.

PUEDES VER: DT de Universitario tomó firme decisión con Piero Quispe para partido ante Cienciano en Cusco

Universitario busca firmar a exfigura de Alianza Lima

Uno de los jugadores que mejor rendimiento ha mostrado en esta temporada ha sido Jairo Concha, quien se ha consolidado como una figura esencial en el esquema de la 'U' y el conductor del mediocampo. Su rendimiento no solo ha encandilado a los hinchas, sino también a la directiva.

En ese sentido, Líbero pudo conocer, mediante su edición impresa, que la administración de Universitario recibió diversas consultas de otros clubes por el volante nacional. Sin embargo, el plan del club pasa por concretar la renovación de su contrato, por lo que ya están negociando para llegar a un entendimiento.

Universitario busca asegurar la renovación de Jairo Concha hasta 2028.

El seleccionado nacional finaliza contrato a finales de la presente temporada, aunque el popular ‘Jairoco’ ha mostrado su disposición de seguir en el club para 2027. Por ello, hay confianza de llegar a un acuerdo y extender su vínculo por dos temporadas, es decir hasta finales de 2028.

El club considera a Jairo Concha como un jugador importante en el equipo, además de aún tener proyección para emigrar a otros mercados, por lo que quieren asegurarse ante una posible venta a futuro.

Jairo Concha y su paso por Alianza Lima

Luego de su gran aparición en el fútbol peruano en las filas de la Universidad San Martín, Jairo Concha dio el salto a Alianza Lima, donde rápidamente se consolidó en el primer equipo por su gran talento. Con la escuadra blanquiazul logró ser esencial y se consagró bicampeón de la Liga 1 en 2021 y 2022. En la temporada 2024 dejó al club.