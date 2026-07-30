- Hoy:
- Partidos de hoy
- Boca Juniors vs O'Higgins
- Gremio vs Bolívar
- Copa Sudamericana
- Alianza Lima
- Universitario
- Programación fecha 3
- Fichajes vóley
¿A qué hora juega Alianza Lima vs Alianza Atlético por el Torneo Clausura y dónde ver partido?
Alianza Lima se enfrentará a Alianza Atlético en el Estadio Alejandro Villanueva, por la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. Conoce aquí la programación del encuentro.
Alianza Lima se enfrentará a Alianza Atlético por la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. Este encuentro marcará el inicio del mes de agosto para el elenco blanquiazul, que buscará reencontrarse con el triunfo ante su gente en el Estadio Alejandro Villanueva. En esta nota conocerás la programación del partido para que no te pierdas ningún detalle del compromiso.
PUEDES VER: Paolo Guerrero y su firme reacción a polémica arbitral que afectó a Alianza Lima: "Errores humanos..."
¿Cuándo juega Alianza Lima vs Alianza Atlético por el Torneo Clausura?
El encuentro entre Alianza Lima y Alianza Atlético se realizará este sábado 1 de agosto en el Estadio Alejandro Villanueva, por la tercera jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
¿A qué hora se disputará el Alianza Lima vs. Alianza Atlético por la Liga 1?
El partido entre Alianza Lima y Alianza Atlético se disputará este sábado 1 de agosto desde las 8.30 p. m. (hora peruana). Estos son los horarios para otros países:
- Perú, Colombia y Ecuador: 8.30 p. m.
- Bolivia, Chile y Venezuela: 9.30 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 10.30 p. m.
- México (CDMX): 7.30 p. m.
- Estados Unidos (Miami): 9.30 p. m.
- Estados Unidos (Los Ángeles): 6.30 p. m.
¿Dónde ver Alianza Lima vs Alianza Atlético por el Torneo Clausura?
El partido entre Alianza Lima y Alianza Atlético podrá verse a través de L1 MAX y L1, canales oficiales de la Liga 1, disponibles en los principales operadores de televisión por cable del país, como Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable, entre otros.
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MISTICO CONDOR
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21
PRECIOS/ 38.50