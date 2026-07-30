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¿A qué hora juega Alianza Lima vs Alianza Atlético por el Torneo Clausura y dónde ver partido?

Alianza Lima se enfrentará a Alianza Atlético en el Estadio Alejandro Villanueva, por la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. Conoce aquí la programación del encuentro.

Antonio Vidal
Alianza Lima enfrentará a Alianza Atlético por la fecha 3 del Torneo Clausura. Foto: composición Líbero/IG
Alianza Lima enfrentará a Alianza Atlético por la fecha 3 del Torneo Clausura. Foto: composición Líbero/IG
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Alianza Lima se enfrentará a Alianza Atlético por la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. Este encuentro marcará el inicio del mes de agosto para el elenco blanquiazul, que buscará reencontrarse con el triunfo ante su gente en el Estadio Alejandro Villanueva. En esta nota conocerás la programación del partido para que no te pierdas ningún detalle del compromiso.

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¿Cuándo juega Alianza Lima vs Alianza Atlético por el Torneo Clausura?

El encuentro entre Alianza Lima y Alianza Atlético se realizará este sábado 1 de agosto en el Estadio Alejandro Villanueva, por la tercera jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

¿A qué hora se disputará el Alianza Lima vs. Alianza Atlético por la Liga 1?

El partido entre Alianza Lima y Alianza Atlético se disputará este sábado 1 de agosto desde las 8.30 p. m. (hora peruana). Estos son los horarios para otros países:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 8.30 p. m.
  • Bolivia, Chile y Venezuela: 9.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 10.30 p. m.
  • México (CDMX): 7.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami): 9.30 p. m.
  • Estados Unidos (Los Ángeles): 6.30 p. m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Alianza Atlético por el Torneo Clausura?

El partido entre Alianza Lima y Alianza Atlético podrá verse a través de L1 MAX y L1, canales oficiales de la Liga 1, disponibles en los principales operadores de televisión por cable del país, como Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable, entre otros.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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