ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: departamento de policía de ESTADO que prohíbe políticas "santuario" FORMALIZA COLABORACIÓN con ICE

Dos departamentos de policía del condado de Hall, en Georgia, formalizaron su incorporación al programa 287(g) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), una medida que refuerza la cooperación entre autoridades locales y federales en materia migratoria. La decisión genera preocupación entre inmigrantes legales e indocumentados en Estados Unidos, ante el incremento de acuerdos entre agencias policiales y ICE durante la administración de Donald Trump.

Policías de Oakwood y Flowery Branch se unen al programa 287(g) de ICE para reforzar controles migratorios

La policía de Oakwood y la policía de Flowery Branch ahora forman parte del programa 287(g), un acuerdo que permite a determinados agentes locales colaborar con ICE en la identificación y procesamiento de extranjeros deportables con antecedentes, procesos migratorios o cargos criminales pendientes.

La incorporación fue confirmada por el portavoz de ICE en Atlanta a Telemundo Atlanta, fuente principal de esta información. Según informó la cadena, ambas agencias policiales del condado de Hall se sumaron oficialmente a este acuerdo de cooperación con la autoridad migratoria federal.

El programa 287(g) permite que agentes estatales y locales reciban capacitación para asumir funciones específicas relacionadas con la aplicación de leyes migratorias bajo la supervisión de ICE. Este tipo de acuerdos ha generado debate en Estados Unidos por su impacto en las comunidades inmigrantes del país.

Georgia registra un aumento de acuerdos entre policías locales e ICE

De acuerdo con datos oficiales de la agencia federal, ICE ya cuenta con más de 60 acuerdos 287(g) vigentes en Georgia, una cifra que representa un incremento significativo frente a enero de 2025, cuando había menos de 10 convenios registrados. Entre las entidades que también participan en este programa figuran los departamentos de policía de Marietta, Morrow y Social Circle, así como las oficinas del alguacil de Coweta, Hall y Monroe.

A nivel nacional, ICE informó que, hasta el 27 de julio de 2026, había firmado 2,179 memorandos de acuerdo correspondientes al programa 287(g), con presencia en 39 estados y dos territorios de Estados Unidos.

La expansión de estos convenios ocurre en un contexto de mayores medidas migratorias en el país, en el que las autoridades federales buscan fortalecer la identificación de inmigrantes indocumentados involucrados en investigaciones criminales, mientras organizaciones defensoras de los derechos migratorios expresan preocupación por sus posibles efectos en otras comunidades de inmigrantes.