Estados Unidos se encuentra evaluando la implementación de un depósito financiero que podría alcanzar los 100.000 dólares para ciertos grupos de solicitantes interesados en obtener la Green Card (tarjeta de residencia permanente). Este monto no sería estándar, ya que podría ajustarse según las circunstancias de cada caso.

Las autoridades competentes tendrían la facultad de fijar un depósito que sea menor o mayor a la cifra mencionada, dependiendo de la situación de cada solicitante. AQUÍ más información.

Atención, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: exponen nuevo requisito clave para la solicitud de la Green Card

El Departamento de Estado de EE. UU. ha confirmado su intención de implementar una nueva iniciativa en un número limitado de países, aunque aún no se ha revelado la lista específica de estos lugares. Según información publicada por The Wall Street Journal, el depósito de garantía (100.000 dólares), funcionaría como un respaldo financiero para el gobierno estadounidense, con el fin de mitigar el riesgo de que los nuevos residentes permanentes se conviertan en dependientes de la asistencia pública tras su llegada al país.

Exponen nuevo requisito clave para la solicitud de la Green Card en Estados Unidos.

Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado, señaló que el presidente Donald Trump ha dejado claro que los inmigrantes deben ser económicamente autosuficientes. De acuerdo con el plan, aquellos que deseen obtener la Green Card a través de los consulados estadounidenses en el extranjero deberán realizar un depósito antes de recibir su tarjeta de residencia.

Tal como se señala en los informes, este monto se reembolsará únicamente una vez que el solicitante obtenga la ciudadanía estadounidense, un proceso que generalmente toma al menos cinco años para quienes cumplen con los requisitos.

Como se sabe, la Green Card, oficialmente denominada Tarjeta de Residente Permanente de los EE. UU., es un documento que certifica el derecho de una persona a residir y trabajar de manera permanente en el país sin ser ciudadano estadounidense.

¿Por qué muchos respaldan esta postura?

Varios defensores de la propuesta señalaron que este nuevo requisito podría incentivar una mayor responsabilidad financiera entre los inmigrantes.

No obstante, los opositores alertan que establecer tal norma podría erigir una barrera adicional para los solicitantes calificados, complicando así el acceso a la inmigración legal. Se anticipa que esta iniciativa provoque un debate considerable, dado que la política migratoria continúa siendo uno de los asuntos más sensibles en el ámbito político de la nación de Trump.