Un video compartido en redes sociales captó el momento exacto en que dos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), vestidos de civil, esposaban a un hombre en un aeropuerto de Las Vegas. En la grabación, se vio al individuo gritando con evidente terror mientras era sometido por los oficiales. La situación ha generado preocupación y debate sobre los procedimientos de detención en espacios públicos. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió con el hombre?

Agentes del ICE vestidos de civil esposan a adulto mayor en aeropuerto de Las Vegas

NBC News y otros portales internacionales se refirieron a la detención agresiva que sufrió un sujeto el lunes 13 de julio, por la noche, en la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional Harry Reid. El hecho generó atención tras la difusión de un video que expuso al hombre en el suelo, rodeado por dos agentes.

En las imágenes difundidas, el individuo, identificado como Phu Nguyen, de 57 años, se quejó de la situación mientras uno de los agentes se bajó la capucha de su sudadera.

Agentes del ICE vestidos de civil esposan a adulto mayor en aeropuerto de Las Vegas.

La policía de Las Vegas confirmó que los agentes involucrados pertenecen al ICE y que, tras revisar los antecedentes de Nguyen, no encontraron órdenes de arresto pendientes. En un comunicado, la policía indicó que se le retiraron las esposas y se notificó al ICE sobre el incidente.

Cabe precisar que Nguyen, ciudadano australiano, había excedido el tiempo de su visa, que le permitía permanecer en Estados Unidos hasta el 26 de mayo de 2015. Según el Departamento de Seguridad Nacional, los agentes decidieron no arrestarlo en ese momento para evitar una escalada de la situación, ya que se había formado una multitud.

No obstante, fue detenido al día siguiente en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, justo antes de abordar su vuelo. Actualmente, se encuentra en el Centro de Procesamiento de ICE de Adelanto, California, a la espera de su proceso de deportación. Se desconoce si ha contratado a un abogado para su defensa.

¿Qué expresó la senadora Jacky Rosen, representante demócrata de Nevada, al respecto?

Bajo este contexto, la senadora Jacky Rosen, representante demócrata de Nevada, expresó su fuerte desaprobación hacia las acciones de los agentes de inmigración, demandando claridad sobre los hechos ocurridos.

En una publicación realizada el jueves en X, Rosen destacó que los agentes operan vestidos de civil, sin uniformes, sin cámaras corporales y sin identificación, lo que, según ella, permite que el ICE actúe con impunidad. La legisladora advirtió que estas prácticas generan temor en las comunidades y afectan negativamente al turismo, un sector clave para la economía local.