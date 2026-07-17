ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: juez EXIGE la liberación de madre ARRESTADA por ICE frente a escuela
Un magistrado ha dictado una orden para que ICE libere a una madre de familia que fue detenida en el campus de una escuela en Baltimore. ¿Qué se sabe del caso?
Una madre de familia arrestada en junio del 2026 en un campus escolar de Baltimore, en Estados Unidos, ha recibido recientemente la orden de un juez para ser liberada bajo la custodia de las autoridades de inmigración (ICE). La decisión judicial permite que la mujer, que había sido detenida en el contexto de un operativo migratorio, regrese a su hogar mientras se resuelve su situación legal. ¿Cómo se llevó a cabo esta exigencia?
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Juez exige la liberación de madre arrestada por ICE frente a escuela en Baltimore
CBS News compartió el documento judicial en que se ordenó la liberación de Adriana Gavilan Sánchez antes de las 5 de la tarde del miércoles 15 de julio de 2026. Según el medio en mención y The Baltimore Banner, Gavilan Sánchez, quien había estado recluida en el Centro de Detención de Caroline en Virginia, ya no figura en el sistema de localización de detenidos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE).
Asimismo, se conoció que su pareja, Jesús Acevedo Sánchez, comparecerá en el tribunal el próximo 23 de julio. El 11 de junio, tanto Gavilan Sánchez como Acevedo Sánchez fueron arrestados por agentes de ICE al dejar a su hija en la escuela primaria/secundaria Commodore John Rodgers.
A través de algunos videos en las redes, se pudo ver cómo los agentes detenían a la pareja, mientras se rompía una ventana de su vehículo. Bajo este contexto, es importante saber que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) informó el mes pasado que Acevedo Sánchez "se negó a obedecer órdenes legales, se resistió violentamente al arresto y utilizó su vehículo para evadir a las fuerzas del orden, arrastrando a un agente del ICE en el proceso".
¿Qué más dijo el DHS al respecto y cuál es su situación?
DHS también recalcó que un segundo inmigrante indocumentado en el vehículo agredió a los agentes. No obstante, documentos recientes presentados por ICE ante el tribunal no hacen referencia a ninguna agresión, sino que indican que los agentes encontraron una mínima resistencia física al intentar que el conductor saliera del automóvil.
El gobierno federal busca deportar a los dos padres de origen mexicano que carecen de estatus migratorio legal, mientras que sus hijas son ciudadanas estadounidenses. El mes anterior, el ICE declaró que había coordinado las detenciones con el sistema de escuelas públicas de Baltimore. Sin embargo, los representantes del distrito escolar rechazaron estas afirmaciones.
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