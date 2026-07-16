Una mujer residente en Miami, en Estados Unidos, enfrenta cargos tras su presunta implicación en un esquema de robo en una tienda de Walmart ubicada en el condado de Palm Beach, que se extendió durante un mes. Según las primeras investigaciones de las autoridades, los implicados habrían empleado códigos de barras falsificados o erróneos para pagar montos significativamente inferiores al valor real de los productos adquiridos.

Walmart del condado de Palm Beach: mujer arrestada tras ser vinculada a robo millonario y códigos de barras falsos

Tammye Astrid Ovalle-Enireb fue detenida bajo cargos de hurto mayor, estafa organizada y complicidad posterior al hecho, según un informe de la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach e información compartida por CBS12. Los incidentes ocurrieron en un Walmart situado en 9990 Belvedere Road, al oeste de West Palm Beach.

Walmart del condado de Palm Beach: mujer arrestada tras ser vinculada a robo millonario y códigos de barras falsos. | Foto de Brandon Bell/Getty Images | CBS12

De acuerdo con la declaración jurada, la policía recibió el primer aviso el 3 de junio, cuando un investigador de protección de activos de la empresa alertó sobre una transacción sospechosa en la caja de autopago, donde un hombre y una mujer habían escapado. El investigador explicó que el hombre escaneó códigos de barras incorrectos, lo que derivó en un precio mucho menor para los artículos adquiridos. La compra totalizó US$105,01, aunque el valor real de los productos era de US$661,74.

La mujer, identificada como Ovalle-Enireb, empujó el carrito hacia la salida mientras el hombre la seguía. Al solicitar el recibo, el hombre lo mostró antes de que ambos huyeran hacia el estacionamiento y abordaran un Toyota Corolla verde, dejando la mercancía en el carrito. Luego, se descubrió que el vehículo estaba registrado a nombre de Ovalle-Enireb. Su madre la reconoció en un video de vigilancia y también identificó al hombre como su novio, aunque no conocía su nombre.

Al día siguiente, un agente localizó el Toyota frente a un complejo de apartamentos en West Palm Beach y observó al sospechoso salir del lugar y escapar en el automóvil. Más tarde, el Toyota fue hallado abandonado, con el motor encendido y las llaves puestas. Ovalle-Enireb fue vista corriendo desde la zona de apartamentos hacia el vehículo, portando lo que parecían ser prendas de vestir masculinas y utilizando un teléfono celular.

¿Qué expresó la mujer y por qué fue vinculada al robo?

Según la declaración jurada, Ovalle-Enireb informó a un agente que tenía conocimiento de que su pareja había escapado de un control de tráfico y que intentaba localizarlo. Sin embargo, se negó a proporcionar su nombre.

Los registros de Walmart revelaron que la tarjeta de crédito utilizada en una transacción realizada el 3 de junio estaba vinculada al nombre de "Daruin Joel Gutierrez". Posteriormente, los investigadores confirmaron su identidad como Daruin Joel Gutierrez De La Rosa mediante documentos de alquiler de un apartamento y un pasaporte de la República Dominicana.

La declaración jurada también menciona que un investigador de protección de activos de Walmart identificó a Gutiérrez De La Rosa en una rueda de reconocimiento fotográfica. Asimismo, revisaron transacciones anteriores en Walmart y detectaron cinco incidentes en los que Gutiérrez De La Rosa supuestamente escaneó códigos de barras incorrectos o no escaneó la mercancía. Estos hechos, ocurridos entre el 5 de mayo y el 3 de junio, resultaron en una pérdida total de US$1.300,82.