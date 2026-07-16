MÁXIMA PREOCUPACIÓN en Worcester por anciano desaparecido: fue dejado en un Walmart y no volvió a ser visto

La policía de Grafton, Massachusetts, emitió una alerta para localizar a un anciano desaparecido que podría encontrarse en peligro, luego de ser visto por última vez en un Walmart de Worcester. El hombre fue dejado en el establecimiento por un taxi a inicios de esta semana y, desde entonces, no se tienen noticias sobre su paradero, una situación que mantiene preocupados a sus familiares y cuidadores.

Reportan la desaparición de un adulto mayor visto por última vez en un Walmart de Worcester.

Anciano desaparecido en Massachusetts fue visto por última vez en un Walmart de Worcester

Según información de WCVB, John Amadei, residente de la residencia para adultos mayores Crescent Manor, fue reportado como desaparecido el pasado 13 de julio, luego de que un taxi amarillo lo dejara en el Walmart ubicado en 25 Tobias Boland Way, en Worcester. La policía de Grafton advirtió que el hombre se encuentra en situación vulnerable debido a su condición de salud mental. La autoridad señaló que sus familiares y cuidadores temen por su seguridad.

El hombre fue descrito como calvo, con cabello gris, una estatura aproximada de 1,70 metros y un peso cercano a los 75 kilos. Al momento de su desaparición, vestía pantalones de pijama a cuadros azules, una camiseta azul claro y zapatillas deportivas. Además, las autoridades indicaron que posiblemente llevaba una mochila negra.

Policía de Grafton pide ayuda para localizar al anciano desaparecido

Las autoridades de Estados Unidos solicitaron el apoyo de la comunidad para brindar cualquier información que permita localizar a Amadei y esclarecer su desaparición. La policía pidió comunicarse de inmediato al 911 o llamar al Departamento de Policía de Grafton al 508-839-2858 si alguien lo reconoce o conoce su paradero. Asimismo, los ciudadanos pueden enviar reportes mediante la opción "Enviar denuncia" disponible en la página oficial del Departamento de Policía de Grafton.

La búsqueda continúa activa mientras familiares y agentes esperan recibir información que permita localizar al anciano desaparecido y garantizar su seguridad.