GRAN NOTICIA por nueva orden de ICE, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: Trump SUSPENDERÁ la mayoría de los CONTROLES DE TRÁFICO tras tiroteos mortales

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) habría ordenado a sus agentes suspender temporalmente la mayoría de las paradas vehiculares utilizadas para detener a inmigrantes. La decisión se produce tras dos operativos migratorios que terminaron con la muerte de conductores en Texas y Maine. La medida, atribuida a fuentes federales citadas por medios nacionales, representa un cambio en las tácticas empleadas durante la ofensiva migratoria impulsada por la administración de Donald Trump.

ICE suspende las persecuciones de vehículos tras dos tiroteos mortales

De acuerdo con información publicada por EL PAÍS, el ICE habría instruido a sus agentes suspender de manera inmediata y a nivel nacional las detenciones vehiculares destinadas a localizar inmigrantes indocumentados. No obstante, la medida permanecería vigente hasta nuevo aviso.

La publicación señaló que la decisión fue adelantada inicialmente por Fox News y posteriormente confirmada por otros medios estadounidenses. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), organismo del que depende el ICE, evitó confirmar oficialmente la existencia de la orden y afirmó que revisa constantemente sus protocolos de seguridad. "Siempre estamos evaluando nuestros procedimientos para mantener seguros a nuestros agentes y sacar a los delincuentes de nuestras calles. No revelaremos ni discutiremos tácticas de las fuerzas del orden", indicó el DHS en declaraciones recogidas por EL PAÍS.

Según los reportes, la suspensión no afectaría a todos los operativos migratorios. Los agentes aún podrían realizar controles vehiculares en situaciones específicas relacionadas con personas acusadas de delitos graves o violentos.

Tiroteos contra inmigrantes ponen bajo escrutinio los operativos del ICE

La nueva directriz del ICE fue emitida después de dos muertes registradas durante operativos contra inmigrantes en Estados Unidos. El caso más reciente ocurrió en Biddeford, Maine, donde un agente federal disparó contra Joan Sebastián Durán Guerrero, un ciudadano colombiano de 26 años que viajaba en un vehículo tras salir de una vivienda que era vigilada por las autoridades migratorias.

El DHS aseguró que el conductor intentó escapar y puso en riesgo la seguridad del agente involucrado. Sin embargo, organizaciones defensoras de los inmigrantes señalaron que Durán Guerrero contaba con autorización de trabajo y un número de Seguro Social válido. En tanto, el senador independiente por Maine, Angus King, cuestionó el procedimiento al afirmar que la víctima no era la persona buscada por las autoridades. Además, señaló que los agentes involucrados no portaban cámaras corporales, por lo que el caso permanece bajo investigación del FBI.

Días antes, otro operativo del ICE terminó con la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, un inmigrante mexicano de 52 años, en Houston, Texas. Salgado, quien había vivido cerca de 35 años en Estados Unidos, se dirigía a una obra de construcción junto con otras personas cuando fue perseguido por vehículos sin identificación oficial. Aunque las autoridades aseguraron que intentó embestir a los agentes con su camioneta, testigos y funcionarios locales cuestionaron esa versión de los hechos.

Posteriormente, el director interino del ICE, Daniel Venturella, reconoció que Lorenzo Salgado no era el objetivo principal del operativo. Según explicó, los agentes buscaban a otra persona y comenzaron a seguir la camioneta tras confundir la identidad de uno de sus ocupantes.

Donald Trump enfrenta críticas por su estrategia migratoria tras las muertes en operativos del ICE

La suspensión temporal de los controles vehiculares representa un ajuste en la estrategia migratoria del Gobierno de Donald Trump, pero no implica el fin de las acciones contra los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Desde el inicio de su administración, las autoridades federales intensificaron los operativos migratorios, una política que ha recibido el respaldo de sectores que promueven un mayor control fronterizo, pero también críticas de organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes en el país.

Los recientes fallecimientos durante operativos del ICE han intensificado los llamados a revisar el uso de la fuerza por parte de los agentes federales. En Houston, los familiares de Lorenzo Salgado exigieron explicaciones sobre las circunstancias del tiroteo y cuestionaron la versión oficial presentada por las autoridades.

La representante demócrata por Texas, Sylvia García, afirmó que la familia y la ciudadanía merecen respuestas sobre el uso de la fuerza letal. Por su parte, Ronaldo Salgado, hijo de la víctima, describió a su padre como un trabajador dedicado a su familia y aseguró que su principal objetivo siempre fue brindar estabilidad a sus seres queridos.

Estos casos se suman a otros episodios controvertidos relacionados con operativos migratorios en Estados Unidos. En enero, dos ciudadanos estadounidenses murieron durante intervenciones de agentes federales en Minneapolis, hechos que también desataron protestas y reclamos para exigir una mayor transparencia en las investigaciones.

La nueva orden del ICE busca reducir una de las prácticas más cuestionadas durante sus operativos, mientras continúa el debate nacional sobre el equilibrio entre la aplicación de las leyes migratorias y la protección de los derechos de las personas que viven en Estados Unidos.