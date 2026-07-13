kcur.org y otros portales internacionales señalaron que, en estos meses de la Copa del Mundo 2026, se han registrado numerosos incidentes en el área metropolitana de Kansas City, en medio de un aumento en las operaciones de control de inmigrantes a nivel nacional. ¿Qué se sabe al respecto?

EE. UU.: ICE arrestó a 30 residentes de Kansas City durante la Copa del Mundo 2026

Tyra Chantelle, representante de la Coalición de Defensa Comunitaria de Kansas City, EE. UU., que administra una línea directa para reportar actividades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), informó recientemente sobre 30 arrestos en la región entre el 15 de junio y el 3 de julio.

Sin embargo, el total de casos podría ser mayor, ya que muchos residentes evitan reportar encuentros con el ICE. Bajo esta situación, Chantelle precisó que 'realmente intensificaron sus operaciones, lo cual es típico cuando la actividad del ICE aumenta en verano'.

EE. UU.: ICE arrestó a 30 residentes de Kansas City durante la Copa del Mundo 2026. | Foto kcur.org

Las acciones de control actuales se han centrado en los condados de Wyandotte y Johnson, especialmente en Kansas City, Kansas, Olathe y el noreste de Kansas City, áreas que albergan comunidades hispanas, latinas e inmigrantes en alta concentración.

Por su parte, el alcalde de Kansas City, Missouri, Quinton Lucas, manifestó que la ciudad no colaborará con quienes generen inseguridad o un ambiente hostil para las comunidades inmigrantes en el área metropolitana. Según Te Lo Cuento News, Lucas enfatizó su compromiso con la protección de la comunidad local y aseguró que se tomarán medidas para enfrentar a quienes hagan que las personas se sientan no deseadas, sin importar su origen, ya sea del gobierno o de otra entidad.

Organizaciones que brindan apoyo a inmigrantes en estas zonas

Organizaciones comunitarias como Entre Nos KC brindan recursos educativos y apoyo mutuo a las poblaciones latinas e hispanas en Kansas City.

Asimismo, entidades sin fines de lucro como Asylum Clinic KC facilitan servicios legales accesibles para los inmigrantes de la zona. Las expectativas de estas comunidades migrantes son numerosas, ya que muchas de las personas que dejan sus países de origen llegan a Estados Unidos con la convicción de hallar nuevas oportunidades y mejorar su calidad de vida.