Aviso importante: todos los bebés que nazcan en Estados Unidos entre el 2 de julio y el 31 de diciembre de 2026 obtendrán una tarjeta del Seguro Social que llevará el logotipo Freedom 250. Esta edición conmemorativa acaba de ser confirmada por la administración de Donald Trump con el propósito de celebrar el 250 aniversario de la independencia del país. ¿Qué más ha anunciado la Administración del Seguro Social (SSA)?

Atención, ciudadanos e inmigrantes en EE. UU.: recién nacidos recibirán una tarjeta del Seguro Social con este sello clave

Recientemente, la Administración del Seguro Social (SSA) anunció la implementación de esta iniciativa: una tarjeta del Seguro Social con el logotipo Freedom 250. Esta se entregará a través del programa Enumeration at Birth (EAB), que permite a los padres solicitar el número de Seguro Social al momento de registrar el nacimiento en hospitales, casas de maternidad o con parteras certificadas.

EE. UU.: recién nacidos recibirán una tarjeta del Seguro Social con este sello clave.

Cabe precisar que la agencia estadounidense aclaró que las tarjetas emitidas fuera del periodo del 2 de julio al 31 de diciembre de 2026, así como las solicitudes de reemplazo o duplicados, no formarán parte de la edición conmemorativa.

El nuevo documento mantendrá un diseño similar al de las tarjetas azules que la SSA ha emitido durante décadas, pero incluirá el logotipo Freedom 250 en tinta negra, tal como señaló The Washington Post. Asimismo, la tarjeta funcionará de la misma manera que una tarjeta del Seguro Social estándar, según precisó FOX Business.

La SSA, por su parte, resaltó que no se realizarán pagos por derechos de uso del logotipo de Freedom 250 y que no existen convenios para compartir la información de los titulares de tarjetas con ese grupo.

¿Qué dijo el comisionado Frank J. Bisignano?

Bajo este contexto, el comisionado Frank J. Bisignano relacionó la iniciativa con la conmemoración nacional en una declaración emitida por la Administración del Seguro Social (SSA). En sus palabras, mencionó que "Freedom 250 celebra la rica historia de Estados Unidos y los momentos trascendentales que han forjado nuestra nación, incluyendo la creación del Seguro Social hace más de 90 años".

Además, resaltó que "bajo el liderazgo del presidente Donald J. Trump, estamos fortaleciendo el Seguro Social, mejorando el servicio y construyendo una Administración del Seguro Social que sirva a los estadounidenses hoy y en el futuro". Aquellas declaraciones exponen el actual compromiso de la administración con la mejora de este sistema fundamental para la ciudadanía.