La actual administración de Donald Trump tiene previsto establecer un centro de detención con 528 camas, destinado a albergar a familias de inmigrantes y menores no acompañados. Esta nueva instalación se ubicará cerca de un aeropuerto de gran relevancia, con la finalidad de agilizar las deportaciones. ¿Qué deben saber los extranjeros?

Inmigrantes en EE. UU.: este nuevo centro de ICE aceleraría las deportaciones

La reciente elección de Alexandria, Luisiana, como ubicación para las nuevas instalaciones busca resolver los problemas logísticos que surgen al trasladar a niños desde hogares de acogida y albergues de todo el país, ya que a menudo carecen de un lugar donde quedarse durante los preparativos para su vuelo.

Inmigrantes en EE. UU.: este nuevo centro de ICE lograría la aceleración en las deportaciones. | Foto WWNO.

ABC 13 News señaló que este desafío se evidenció en 2025, cuando niños guatemaltecos fueron despertados en medio de la noche y apenas tuvieron tiempo para llegar a Harlingen, Texas, donde esperaron durante horas en la pista del aeropuerto. Si bien un juez federal bloqueó su deportación, el incidente evidenció las complicaciones que enfrentan las autoridades, que no cuentan con un espacio adecuado para alojar a familias y menores cerca del aeropuerto.

Cabe mencionar que, actualmente, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) clasifica las instalaciones de Alexandria como un 'área de tránsito', no como un centro de detención, y asegura que las personas allí permanecerían solo unos pocos días.

No obstante, defensores de los derechos de los inmigrantes han manifestado su inquietud ante la posibilidad de que los niños permanezcan en estas instalaciones durante semanas o meses, como ha sucedido en otros centros federales de detención. Asimismo, expresaron su preocupación por la supervisión de estos lugares y consideran que representan un cambio significativo en la gestión gubernamental de la situación de estos menores.

¿Qué han dicho las autoridades sobre estas nuevas instalaciones?

En reuniones recientes de la junta directiva, los funcionarios estadounidenses aseguraron que las instalaciones representan un 'esfuerzo humanitario' destinado a las familias que optan por 'autodeportarse'. No obstante, defensores de los derechos de los inmigrantes advierten que muchas de estas familias y menores no acompañados toman esta decisión bajo presión o sin una comprensión clara de sus alternativas.

Las instalaciones se ubicarían junto al principal centro de deportaciones del país. De acuerdo con el ICE Flight Monitor, un proyecto de Human Rights First, en 2025 se registraron más de 4.400 vuelos de control migratorio que operaron desde el Aeropuerto Internacional de Alexandria.