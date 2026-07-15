Las autoridades de Indiana mantienen abierta una investigación tras el hallazgo de un cadáver dentro de un vehículo sumergido en un estanque de retención ubicado detrás de un Walmart en Boonville. El caso generó alarma en la comunidad luego de que los equipos de emergencia localizaran el automóvil durante la búsqueda de un hombre reportado como desaparecido días antes.

Walmart Boonville

Hallan un cadáver dentro de un vehículo sumergido detrás de un Walmart en Boonville

El cuerpo fue identificado como el de Joseph Lucia Jr., un hombre de 67 años residente de Evansville, quien había sido reportado como desaparecido el martes 7 de julio. De acuerdo con la información difundida por las autoridades, una aplicación del teléfono permitió determinar que su última ubicación registrada se encontraba cerca del estanque ubicado en una propiedad privada detrás del Walmart de Boonville, en el sur de Indiana.

Las autoridades identificaron a la víctima como Joseph Lucia Jr., de 67 años, residente de Evansville.

El Departamento del Sheriff del Condado de Warrick utilizó un dron durante las labores de búsqueda, dispositivo que detectó lo que parecía ser un vehículo ubicado en una zona de poca profundidad del estanque. Posteriormente, buzos del departamento de bomberos local ingresaron al agua y confirmaron la presencia del automóvil sumergido. La compañía Tri-State Towing fue la encargada de retirar el vehículo del estanque, donde posteriormente fue localizado el cadáver.

La cadena estadounidense WTHR informó sobre el caso y señaló en su reporte que: "los agentes de conservación aún desconocen por qué el vehículo de Lucía cayó al estanque, pero los investigadores no sospechan de ningún acto delictivo".

Autoridades continúan las pesquisas tras macabro hallazgo en un Walmart de Indiana

Aunque el descubrimiento del cadáver detrás de un Walmart en Boonville provocó preocupación entre los residentes, las autoridades indicaron que, hasta el momento, no existen indicios de un crimen relacionado con la muerte de Lucia. Los agentes de conservación de Indiana trabajan para determinar cómo terminó el vehículo dentro del estanque y cuáles fueron las circunstancias que provocaron el incidente. La investigación continúa mientras se analizan las evidencias recuperadas en el lugar.

En el operativo participaron varias agencias locales, entre ellas el Departamento del Sheriff del Condado de Warrick, el Departamento de Policía de Boonville, el Departamento de Bomberos de Boonville, el Departamento de Bomberos del Municipio de Ohio, los Servicios Médicos de Emergencia del Condado de Warrick y los agentes de conservación de Indiana.

El caso ocurrido en un Walmart de Indiana mantiene la atención de las autoridades, quienes buscan esclarecer las causas detrás de este hallazgo que terminó con la recuperación del cadáver de un residente de Evansville dentro de un vehículo sumergido.