Un hombre se encuentra enfrentando cargos por intento de asesinato tras un tiroteo registrado frente a un Walmart en Spartanburg, Carolina del Sur. Brandon Parker ha solicitado a un juez la posibilidad de ser liberado bajo arresto domiciliario o mediante monitoreo GPS mientras aguarda su juicio.

Este caso, en particular, ha suscitado preocupaciones sobre la obtención de un permiso de armas por parte de Parker, quien presenta dos condenas previas por violencia doméstica, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad de las regulaciones de control de armas en el estado. A continuación, lo que se conoce sobre esta situación.

Walmart: hombre acusado de disparar a su exnovia exige a juez que lo libere bajo arresto domiciliario

Fox Carolina informó que Parker fue detenido por las autoridades locales, esto luego de ser acusado de disparar a su exnovia en el estacionamiento del Walmart del Dorman Centre en septiembre. La fiscalía presentó un video de vigilancia que expuso al acusado utilizando su arma mientras la víctima intentaba escapar.

Durante el incidente, el hijo de una mujer estuvo a punto de ser alcanzado por las balas. En el juicio, los fiscales cuestionaron la legalidad de la posesión del arma por parte de Parker, y es que existe la ley federal, la cual prohíbe a quienes tienen antecedentes de violencia doméstica poseer armas.

No obstante, hasta hace poco, esta prohibición solo aplicaba si la víctima y el agresor compartían un vínculo más estrecho, como el matrimonio o la convivencia, lo que se conoce como la laguna del novio. Aunque esta laguna fue cerrada en gran medida a nivel federal en 2022, no se aplicó de manera retroactiva a los casos anteriores.

Al respecto, el fiscal del Séptimo Circuito, Barry Barnette, subrayó la necesidad de corregir estas lagunas legales, afirmando que no hay duda de que Parker utilizó un arma en el incidente y solicitó que se le negara la fianza. Entre los antecedentes penales de Parker, se incluye un caso que, según la fiscalía, involucraba a una mujer embarazada.

¿Qué más se sabe sobre Parker y qué solicita su defensa?

Después del tiroteo, Parker huyó del estado y fue arrestado en Kentucky, donde la policía encontró un arma en su vehículo, la misma que se cree fue utilizada en el ataque. En las imágenes de su arresto, se escucha a Parker admitir que había estado bebiendo y reflexionando sobre sus acciones.

Por su parte, el abogado de Parker sostuvo que el tiroteo no reflejaba la verdadera naturaleza de su cliente, señalando que sus acciones fueron influenciadas por el consumo de alcohol.

“Había ingerido alcohol y no se comportaba como de costumbre”, señaló el defensor. “Si hubiera estado en su sano juicio, su señoría, jamás habría abandonado el estado”. Hasta el cierre de este informe, el juez no emitió un fallo respecto a la solicitud de fianza.