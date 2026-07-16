Un fiscal de distrito en Texas, Estados Unidos, pone en duda la valoración realizada por el FBI, que sostiene que el automóvil de Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, tenía sustancias ilícitas en su interior antes de que un agente federal le disparara y lo matara en Houston la semana pasada. Esta situación ha generado un debate sobre las circunstancias que rodearon el incidente y la veracidad de las afirmaciones del FBI. ¿Qué más expuso? Aquí más detalles.

Cuestionan al FBI por confirmar presencia de drogas en camioneta usada en tiroteo que involucró a ICE

The Hill compartió las últimas declaraciones del fiscal de distrito del condado de Harris, Texas, Sean Teare, quien afirmó que, tras analizar la información disponible sobre el Sr. Salgado Araujo y las pruebas recolectadas el día anterior, no se considera que el caso involucre drogas. Esta declaración se dio en una reciente entrevista con Kate Bolduan en el programa 'News Central' de CNN.

Según los informes, el FBI había solicitado una orden judicial, argumentando que existían razones para sospechar la presencia de sustancias ilegales en la camioneta que conducía Salgado Araujo. El documento judicial expuso causas probables relacionadas con la distribución y posesión de sustancias controladas.

Cuestionan al FBI por confirmar presencia de drogas en camioneta usada en tiroteo que involucró a ICE.

Recordemos que Salgado Araujo, un ciudadano mexicano que residía en el área de Houston desde hace 35 años y estaba en proceso de obtener su residencia legal, fue abatido por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras se dirigía a su trabajo.

Aunque el ICE alegó que el hombre intentó usar su vehículo como arma, testigos que viajaban con él contradijeron esta versión e indicaron que fueron perseguidos por vehículos sin identificación antes de ser rodeados por los agentes.

¿Por qué existen dudas sobre la afirmación del FBI?

La representante Sylvia García, demócrata por Texas, informó la semana pasada que el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), David Venturella, le comunicó que Salgado Araujo no era el objetivo de la operación de control migratorio realizada por la agencia.

Por su parte, el fiscal de distrito, Teare, señaló este 16 de julio que el FBI se encargará de analizar las sustancias halladas en la furgoneta ese mismo día o en los próximos días. Además, subrayó que la agencia debería hacer públicos los resultados de estas pruebas “de inmediato”.

No obstante, Teare aclaró que, aunque las sustancias resulten ser drogas, esto no influirá en la investigación que su oficina lleva a cabo para determinar si el agente del ICE actuó de manera justificada cuando disparó al hombre de 52 años. “Esto no tiene ninguna relación con el motivo por el cual el Sr. Salgado y las otras tres personas fueron atacadas. No tiene ninguna relación en absoluto con si el uso de la fuerza contra Salgado estuvo justificado o no”, acotó.