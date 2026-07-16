Aviso importante: la administración de Trump ha anunciado la retención de fondos federales de estos estados de EE. UU. si se niegan a colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Ello podría poner en peligro programas importantes, como la entrega de chalecos antibalas para la Policía, los servicios de ambulancia y la Iniciativa de Kits de Agresión Sexual, que cuenta con un presupuesto de US$350 millones. ¿Cuál sería su impacto? Aquí, más detalles.

¿Qué ciudades de EE. UU. perderían la financiación si bloquean la entrada de ICE?

Según información de UsaToday y otros portales internacionales, el fiscal de Fresno, Andrew Janz, expresó su indignación tras conocer que la administración Trump planea retener fondos de subvención destinados a la lucha contra la violencia sexual, debido a que la ciudad ha sido catalogada como un refugio para inmigrantes.

Janz, en conversación con aquel medio, señaló que 'la justicia para las víctimas no debería politizarse' y subrayó que este asunto no está relacionado con la aplicación de las leyes de inmigración. Cabe resaltar que este hecho se suma a la estrategia del gobierno de Trump de presionar a las ciudades que considera 'jurisdicciones santuario' mediante la amenaza de recortes financieros.

Ciudades como Santa Cruz, California, y Beaverton, Oregón, han expresado su preocupación por la posible retirada de fondos federales que financian chalecos antibalas y ambulancias, a raíz de su falta de cooperación con ICE. Corvallis, Oregón, depende de aproximadamente US$27.000 en chalecos antibalas proporcionados por el Departamento de Justicia (DOJ), y advierte que la pérdida de estos recursos podría poner en riesgo la seguridad de sus agentes.

En tanto, Fresno, en California, se encuentra en riesgo de perder una subvención de US$2 millones destinada al procesamiento de kits de pruebas de violación, debido a su negativa a firmar una certificación de cooperación con ICE. El 9 de julio del 2026, un juez federal determinó que el gobierno no puede retener subvenciones para la seguridad pública en las ciudades de Oregón y California, aunque el litigio sobre la financiación de los kits de pruebas de violación continúa.

¿Cuál es el impacto de las amenazas de financiación en Fresno y otras ciudades?

La advertencia del gobierno sobre la posible retención de fondos federales a las ciudades que no colaboren con ICE amenaza la capacidad de Fresno para procesar kits de evidencia de agresión sexual.

Actualmente, la ciudad utiliza una subvención de US$2 millones para analizar un lote de 400 kits de violación, un proceso que podría verse interrumpido. Andrew Janz, fiscal de Fresno, ha manifestado que estas medidas politizan la justicia para las víctimas y subrayó que la ciudad ya ha enfrentado desafíos legales relacionados con otras subvenciones asociadas a las políticas de la administración.

¿Cuál fue el pronunciamiento de DOJ?

Recordemos que, en octubre del 2025, DOJ identificó a 12 estados, 18 ciudades y tres condados que, según su criterio, 'obstruyen de manera significativa la aplicación de las leyes federales de inmigración'. Hasta ahora, muchos de estos lugares han evitado compartir información con ICE, retener a personas para su deportación o permitir el acceso de agentes a sus instalaciones penitenciarias.