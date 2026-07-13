ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: casarse con un ciudadano ya NO te asegura la Green Card, ¿qué exige USCIS?
Contraer matrimonio con un ciudadano ya no garantiza automáticamente la obtención de la Green Card. USCIS estableció los requisitos que debes considerar ahora.
A lo largo de los años, contraer matrimonio con un ciudadano estadounidense se consideraba una de las vías más efectivas para obtener la Green Card. Sin embargo, las regulaciones migratorias vigentes y el incremento en los controles han transformado este procedimiento, por lo que ya no es un proceso automático. ¿Qué debes considerar ahora? A continuación, las últimas actualizaciones de USCIS.
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Atención, inmigrantes en EE. UU.: casarse con un ciudadano ya NO te asegura la Green Card, ¿qué exige USCIS?
El Cronista y otros portales internacionales informaron que, si bien el matrimonio sigue siendo un fundamento legal para solicitar la Green Card en el país americano, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ha implementado requisitos más rigurosos para garantizar la autenticidad de la relación.
EE. UU.: casarse con un ciudadano ya NO te asegura la Green Card, ¿qué exige USCIS?
Unirse en matrimonio con un ciudadano estadounidense es una de las opciones más usadas para obtener la Green Card, pero USCIS ahora evalúa cada solicitud de forma individual y se asegura de que la unión no persiga únicamente fines migratorios.
Las autoridades cuentan con toda la facultad de requerir documentación adicional y realizar entrevistas detalladas, además de investigar el historial de la pareja para validar la legitimidad del matrimonio. Por lo tanto, casarse no garantiza automáticamente la aprobación de la residencia permanente, lo que evidencia la importancia de demostrar la veracidad de la unión ante el organismo migratorio.
Estas son las condiciones y requisitos más relevantes:
- Demostrar que el matrimonio es legítimo y no fue contraído únicamente con el fin de obtener beneficios migratorios.
- Presentar documentación que respalde la convivencia o la relación.
- Los solicitantes también deben asistir a las entrevistas convocadas por USCIS.
- Cumplir con los criterios de elegibilidad establecidos por la normativa migratoria.
- No estar sujetos a las causales de inadmisibilidad estipuladas por la ley.
Es importante precisar que cada caso se evalúa de manera individual, y la documentación presentada puede ser clave para el resultado del trámite.
¿El matrimonio sigue siendo una vía para obtener la Green Card?
El matrimonio continúa siendo un camino válido para obtener la residencia permanente en Estados Unidos. Unirse en matrimonio con un ciudadano estadounidense permite iniciar el trámite de solicitud de la Green Card.
No obstante, se debe resaltar que este vínculo no garantiza automáticamente la aprobación de la residencia. El solicitante debe demostrar que cumple con todos los requisitos legales y pasar las verificaciones correspondientes realizadas por USCIS.
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