MUCHO CUIDADO, inmigrantes legales en EE. UU.: a partir de esta fecha en JULIO, este ERROR común podría COSTARTE TU SOLICITUD migratoria, según USCIS

A partir del 10 de julio de 2026, los inmigrantes en Estados Unidos deberán prestar especial atención a un detalle aparentemente simple, pero decisivo: la firma en sus trámites migratorios. Una norma interina publicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el 11 de mayo establece que una firma incorrecta en una solicitud migratoria ante el USCIS puede derivar en la denegación del caso, la pérdida de las tarifas pagadas y la obligación de reiniciar el proceso desde cero, sin reembolso.

USCIS endurece reglas sobre firmas en solicitudes migratorias en Estados Unidos.

El cambio endurece significativamente el tratamiento de errores en los formularios presentados por inmigrantes en Estados Unidos, afectando directamente a quienes realizan una solicitud migratoria ante el sistema de USCIS.

A partir del 10 de julio, este error común podría costarte tu solicitud migratoria en Estados Unidos, según USCIS

La nueva normativa establece que, si se detecta una firma inválida en cualquier etapa del proceso, el oficial de USCIS podrá rechazar o denegar la solicitud sin solicitar correcciones previas, algo que antes era habitual mediante requerimientos de evidencia adicional. USCIS explicó el alcance de esta medida al señalar que "una firma inválida puede resultar en la denegación del formulario y la pérdida de las tarifas pagadas", dejando claro que el error ya no tendrá opción de subsanación en muchos casos.

La diferencia es clave: si la solicitud es rechazada, el dinero puede ser devuelto; pero si es denegada, el inmigrante pierde el pago y deberá iniciar un nuevo trámite migratorio. Esta disposición aplicará a la mayoría de los formularios presentados desde el 10 de julio de 2026, con excepción de los formularios N-600 y N-600K, relacionados con la ciudadanía.

¿Qué se considera una firma inválida en USCIS?

En el contexto de las solicitudes migratorias en Estados Unidos, USCIS mantiene una definición estricta de lo que constituye una firma válida. Entre los errores más comunes se encuentran el uso de nombres escritos a máquina, sellos, imágenes copiadas de firmas, firmas digitales fuera del portal myUSCIS o firmas realizadas por terceros no autorizados. También se consideran inválidas aquellas firmas realizadas en formularios desactualizados o cuando no son hechas directamente por el solicitante o su representante legal autorizado. En la mayoría de los casos, la única firma aceptada es la firma manuscrita con tinta.

La agencia también aclara que, en casos excepcionales, pueden firmar los padres o tutores legales si el solicitante es menor de 14 años o si existe una incapacidad mental debidamente acreditada.

Este cambio adquiere mayor relevancia debido a los extensos tiempos de revisión de las solicitudes migratorias en Estados Unidos, ya que una firma incorrecta puede identificarse mucho tiempo después, incluso meses o años, cuando ya no sería posible corregirla ni presentar nuevamente el trámite dentro de los plazos establecidos. Con esta disposición, USCIS fortalece la supervisión de los procedimientos formales y advierte a los inmigrantes en Estados Unidos que un error administrativo menor podría tener efectos irreversibles en su proceso migratorio.