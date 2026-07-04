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ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: reportan que ICE ARRESTÓ a 10.000 personas en solo 5 días de junio

ICE detuvo a 10.000 extranjeros en pocos días, lo que expuso un notable incremento en la campaña de deportación impulsada por la administración de Trump.

Melanni Miranda
ICE arrestó a 10.000 inmigrantes en solo 5 días de junio.
ICE arrestó a 10.000 inmigrantes en solo 5 días de junio. | Composición Libero / Melanni Miranda
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Según los últimos informes, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha arrestado a 10.000 individuos en un lapso de cinco días a finales de junio. Ese dato marca un notable avance en la implementación de la política de deportaciones masivas promovida por la administración de Donald Trump. ¿Qué más se sabe sobre esta revelación?

Trabajadores de dos fábricas en Alabama vivieron miedo e incertidumbre durante redadas del ICE.

PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA, inmigrantes indocumentados en EE. UU.: REDADAS del ICE paralizaron una FÁBRICA y cambiaron el destino de por lo menos 30 trabajadores

Atención, inmigrantes: reportan que ICE arrestó a 10.000 personas en solo 5 días de junio

AP News señaló que estas últimas estadísticas sobre detenciones fueron proporcionadas por una fuente familiarizada con la situación. Esto ocurrió luego de un cambio en la estrategia de la agencia, que ha dejado de lado las redadas de alto perfil en las principales ciudades de Estados Unidos.

ICE.

ICE arrestó a 10.000 personas en solo 5 días de junio.

Tal como se ha señalado a nivel internacional, recientemente se han implementado métodos más sutiles para cumplir con los objetivos de deportación establecidos por el presidente Donald Trump.

A pesar de que la administración ha moderado su enfoque hacia ciudades específicas, las detenciones siguen en aumento. Se reportó que, en un lapso de cinco días, que abarcó desde el viernes hasta el martes, se registraron aproximadamente 2.000 detenciones diarias. No obstante, las autoridades no han detallado, hasta el momento, las ubicaciones de estos operativos.

Cabe mencionar que el incremento en las cifras de detenciones fue reportado inicialmente por The New York Times.

¿Cuál fue el pronunciamiento del DHS al respecto?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reafirmó su compromiso con la política de inmigración del republicano y aseguró que desde el inicio de su gestión se han llevado a cabo arrestos y deportaciones de inmigrantes indocumentados con antecedentes delictivos, incluidos delitos graves como asesinato, violación y terrorismo.

En un comunicado, el DHS expresó: "Nuestro mensaje es claro: si usted ingresa ilegalmente a nuestro país, lo encontraremos, lo arrestaremos y lo deportaremos".

Esta declaración coincide con un notable incremento en la población de los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que alcanzó aproximadamente 39.000 personas en junio, un aumento significativo respecto a las 30.000 que se registraron mensualmente desde febrero, según datos de Associated Press.

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Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

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