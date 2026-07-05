Un reciente estudio de Manifest Law expuso que las solicitudes pendientes de la Green Card por reunificación familiar alcanzaron las 543.486 en 2025, con un récord histórico y un incremento del 180% en comparación con 2015. Este contexto es importante, ya que los últimos ajustes en las políticas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) sugieren un cambio significativo en la capacidad de procesamiento de estos casos en el futuro. ¿Qué pasa actualmente con los solicitantes y el sistema?

Atención, inmigrantes: esta ciudad tiene el mayor número de titulares de Green Card para familiares

Según información de Ttownmedia y otros sitios web, las últimas directrices del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) de este 2026 generan gran preocupación entre los solicitantes de tarjeta verde por reunificación familiar, ya que muchos podrían verse obligados a salir del país y completar su trámite en un consulado en el extranjero.

Esta ciudad tiene el mayor número de titulares de Green Card para familiares.

Un análisis de datos de inmigración por reunificación familiar ha permitido identificar las regiones y oficinas locales con mayor cantidad de solicitudes pendientes del Formulario I-485. Este informe no solo clasifica las ubicaciones según el total de casos pendientes, sino que también muestra las comunidades que podrían enfrentar mayores dificultades debido a los nuevos cambios.

La nueva norma de tarifas del USCIS, que entró en vigor el 1 de abril de 2024, ha incrementado los costos de diversas solicitudes de inmigración, incluidas las de autorización de trabajo y viaje. Estas dificultades se suman a un contexto político que podría modificar aún más el procesamiento de las tarjetas de residencia por reunificación familiar.

Un estudio de Manifest Law, firma especializada en inmigración, examinó los datos de aprobación de solicitudes I-485 e I-130 para identificar las áreas más afectadas por estos cambios y reveló patrones que reflejan la visibilidad de la inmigración familiar en diversas comunidades.

Los solicitantes en Florida enfrentarán las mayores repercusiones debido al cambio en el procesamiento consular. Con más de 55.000 casos en espera, quienes buscan obtener la tarjeta de residencia familiar en este estado están en una situación de incertidumbre respecto a su futuro en el proceso hacia la residencia permanente legal.

¿De qué trata la solicitud de Green Card por lazos familiares?

La inmigración basada en lazos familiares representa una de las principales vías para que muchos inmigrantes construyan una vida estable en Estados Unidos. La obtención de una tarjeta de residencia permite a los familiares extranjeros acceder a beneficios como estabilidad a largo plazo, autorización de trabajo y un camino más claro hacia la participación cívica y económica.

La permanencia de las familias unidas no solo beneficia a las personas, sino que también impacta de forma positiva en las comunidades, al facilitar el acceso a la educación, la compra de viviendas y la creación de negocios.