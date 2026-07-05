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ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados: ICE ALLANA centros y realiza operativos en este condado; confirman 100 ARRESTADOS

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) llevó a cabo una operación en varios centros de este condado y terminó con la detención de 100 personas.

Melanni Miranda
ICE allana centros y realiza operativos en este condado; confirman 100 arrestados.
ICE allana centros y realiza operativos en este condado; confirman 100 arrestados. | Composición Libero / Melanni Miranda | Foto AP e ICE.
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Los recientes operativos de control migratorio en el condado de Gallatin, en Estados Unidos, han generado conmoción entre los residentes durante esta semana. Según estimaciones de organizaciones comunitarias y la prensa internacional, más de 100 personas fueron arrestadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Estos operativos podrían indicar un aumento de las detenciones de inmigrantes.

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ICE allana centros y realiza operativos en este condado; confirman 100 arrestados

El jueves 2 de julio, el ICE llevó a cabo una serie de detenciones en el condado de Gallatin, lo que generó preocupación entre los residentes. Sally Moyce, integrante de la junta directiva de Bienvenidos, un centro de recursos para inmigrantes, informó que se han recibido numerosos reportes sobre arrestos realizados en vehículos y domicilios, donde agentes buscan a personas específicas, pero terminan deteniendo a otras.

EE. UU.

ICE allana centros y realiza operativos en este condado; confirman 100 arrestados. | Foto Daily Montanan.

Asimismo, Daily Montanan señaló que se han documentado casos de individuos con autorización legal que han sido arrestados. Según las estimaciones de Bienvenidos, entre 25 y 30 personas fueron detenidas entre el lunes y el martes, seguidas de más de 80 arrestos el último miércoles, con continuas detenciones hasta el jueves.

Moyce también resaltó la dificultad de obtener cifras precisas debido a la falta de información de las agencias federales. “Dependemos de los datos que nos brindan las familias y los observadores”, comentó, y aseguró que la falta de transparencia del ICE complica el seguimiento de las acciones y destinos de los detenidos.

¿Qué han dicho las autoridades al respecto?

El Departamento de Policía de Bozeman y la oficina del sheriff del condado de Gallatin han confirmado un incremento en la actividad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la región. No obstante, ambos organismos han aclarado que no colaboran con esta agencia federal.

Por su parte, el teniente de patrulla Quinn Ellingson expresó: “Estamos al tanto de lo que está sucediendo, pero no participamos en ello. Dado que ICE es una agencia diferente, no tenemos ninguna relación con eso y desconocemos cuáles son sus metas y objetivos”. Esta declaración expuso la independencia de las fuerzas del orden locales en relación con las operaciones del ICE.

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Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

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