ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: operativos de ICE provocan TEMOR A SALIR a las calles en el barrio de Las Empacadoras

El temor crece entre la comunidad inmigrante del conocido Barrio de las Empacadoras, en Chicago, donde los residentes aseguran que los recientes operativos de ICE han generado incertidumbre y miedo a salir de sus hogares. Algunos vecinos afirman que la preocupación por posibles detenciones está afectando actividades cotidianas como ir al trabajo, hacer compras o desplazarse por la zona.

ICE aumenta presencia en Chicago y genera preocupación entre inmigrantes en Estados Unidos

El Barrio de las Empacadoras, una de las zonas hispanas más reconocidas de Chicago por su amplia población latina, vive momentos de tensión ante los reportes sobre la presencia de agentes federales y operativos de inmigración. De acuerdo con información difundida por N+ Univision, grupos comunitarios de respuesta rápida han registrado un aumento en las llamadas relacionadas con la presencia de autoridades migratorias y posibles operativos que habrían derivado en detenciones.

"Los grupos de respuesta rápida de activistas comunitarios reportan que en sus líneas de emergencia familiar han aumentado los avisos relacionados con la presencia de agentes federales y operativos de inmigración que han terminado en detenciones", informó N+ Univision durante su cobertura.

Uno de los casos que más preocupación generó ocurrió en el Barrio de las Empacadoras, donde videos difundidos muestran la detención de un inmigrante venezolano por parte de varios agentes federales. El hecho causó alarma entre los residentes, quienes expresaron sentirse inseguros ante la posibilidad de ser detenidos.

Inmigrantes legales e indocumentados expresan miedo ante operativos migratorios en Estados Unidos

La incertidumbre no solo afecta a los inmigrantes indocumentados, sino también a las personas con permisos de trabajo u otros procesos migratorios en regla. Algunos habitantes de la zona aseguran que existe preocupación por encontrarse en el lugar equivocado durante una intervención migratoria.

"Un permiso de trabajo, hacer las cosas bien, como lo hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo, no nos garantiza que no estemos en el lugar equivocado o en el momento equivocado y que esas personas, lamentablemente, nos lleven sin distinguir si somos buenos o malos", declaró uno de los residentes entrevistados por N+ Univision.

Los testimonios reflejan el ambiente de temor que atraviesan algunos inmigrantes en Estados Unidos, especialmente en comunidades donde ha aumentado la presencia de autoridades migratorias. Residentes del área aseguran que algunas personas han dejado de salir con normalidad por miedo a ser detenidas.

Según la cobertura periodística, los reportes de detenciones también se extendieron a otros puntos, como estaciones de gasolina y alrededores de tribunales, mientras organizaciones comunitarias llaman a mantener la calma y reportar cualquier operativo de manera segura. Los activistas recomiendan a la comunidad conocer sus derechos y utilizar canales de apoyo ante cualquier situación relacionada con ICE, mientras continúa la preocupación entre los inmigrantes en Chicago que viven en zonas con alta presencia latina, como el Barrio de las Empacadoras.