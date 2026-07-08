Un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) disparó contra un inmigrante mexicano durante un operativo migratorio en Houston, Texas, Estados Unidos. El hombre falleció posteriormente en un hospital. El caso generó preocupación entre las comunidades migrantes, mientras las autoridades investigan las circunstancias del enfrentamiento ocurrido durante la redada.

El hecho ocurrió la mañana del martes, cuando agentes de ICE intentaban detener un vehículo como parte de un operativo dirigido contra un presunto inmigrante indocumentado. Según las autoridades, el conductor habría intentado escapar, lo que desencadenó un altercado que terminó con el uso de un arma de fuego por parte de un agente federal.

Inmigrante mexicano muere tras recibir disparo de agente de ICE en Houston.

Agente de ICE mata a inmigrante mexicano durante operativo en Houston

Según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a Noticias Telemundo, el incidente ocurrió aproximadamente a las 6:50 a. m. (hora central), cuando los agentes intentaron intervenir un vehículo conducido por Lorenzo Salgado Araujo.

El DHS señaló en un comunicado que el conductor "intentó evadir el arresto, embistió un vehículo de ICE, se negó a acatar varias órdenes verbales y utilizó su automóvil como arma para intentar atropellar al agente". La dependencia indicó que, ante esa situación, el oficial disparó su arma al considerar que actuaba en defensa propia.

"El conductor resultó herido y se contactó de inmediato a los servicios de emergencia. Fue trasladado a un hospital, donde falleció a causa de sus heridas", informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La investigación del tiroteo quedó a cargo de la Oficina del Inspector General, mientras que la oficina del FBI en Houston analizará el presunto ataque contra el agente federal.

Aumentan los enfrentamientos entre inmigrantes y agentes de ICE en Estados Unidos

El caso ocurrido en Houston, Estados Unidos, se produce en medio del incremento de los operativos migratorios impulsados por la administración del presidente Donald Trump, una situación que ha elevado los encuentros entre agentes de ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y personas que se desplazan en vehículos.

En los últimos meses, varios enfrentamientos han generado cuestionamientos sobre el uso de la fuerza durante operativos de detención migratoria. Entre los casos más conocidos se encuentran los tiroteos registrados en Minneapolis contra Renee Nicole Good y Alex Pretti.

Un reporte citado por medios estadounidenses señala que cerca de 20 personas han recibido disparos dentro de sus vehículos durante incidentes relacionados con agentes federales, algunos de ellos con consecuencias mortales. En varios de estos casos, las autoridades argumentaron que los vehículos fueron utilizados como armas y que los agentes actuaron en defensa propia.

El fallecimiento del inmigrante mexicano en Texas vuelve a poner bajo la lupa los procedimientos empleados durante los operativos de ICE, tanto en casos relacionados con personas indocumentadas como con otros inmigrantes que residen en Estados Unidos.