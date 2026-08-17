¿Se registró un Temblor en Perú HOY, lunes 17 de agosto? Estos son los últimos reportes de IGP

Todos los días se registran temblores en Perú, por lo que es importante mantenerse informado sobre los movimientos telúricos a nivel nacional. HOY, lunes 17 de agosto, sigue EN VIVO los últimos sismos reportados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP): conoce la hora exacta, magnitud, profundidad y ubicación del epicentro, además de todos los detalles que debes conocer ante cualquier eventual movimiento.

Temblor en Perú HOY, lunes 17 de agosto: reporte EN VIVO del IGP 09:50 ¿Cuál fue el último temblor en Perú? El último sismo registrado en Perú ocurrió el domingo 16 de agosto a las 04:42 p. m. con epicentro en Cañete - Lima. La magnitud del temblor fue de 3.5.