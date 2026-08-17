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¿Se registró un Temblor en Perú HOY, lunes 17 de agosto? Estos son los últimos reportes de IGP

Revisa los últimos sismos registrados HOY, lunes 17 de agosto, con información sobre la magnitud, hora, profundidad y epicentro, según los reportes del IGP.

Angie De La Cruz
Revisa el reporte EN VIVO sobre los sismos registrados por el IGP de HOY, lunes17 de agosto en Perú.
Revisa el reporte EN VIVO sobre los sismos registrados por el IGP de HOY, lunes17 de agosto en Perú. | Imagen: ChatGPT
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Todos los días se registran temblores en Perú, por lo que es importante mantenerse informado sobre los movimientos telúricos a nivel nacional. HOY, lunes 17 de agosto, sigue EN VIVO los últimos sismos reportados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP): conoce la hora exacta, magnitud, profundidad y ubicación del epicentro, además de todos los detalles que debes conocer ante cualquier eventual movimiento.

Conoce cuáles son los distritos más inseguros ante un fuerte terremoto en Lima.

PUEDES VER: ¿Cuáles son los distritos más vulnerables de Lima ante un posible terremoto en la capital?

Temblor en Perú HOY, lunes 17 de agosto: reporte EN VIVO del IGP

09:50
17/8/2026

¿Cuál fue el último temblor en Perú?

El último sismo registrado en Perú ocurrió el domingo 16 de agosto a las 04:42 p. m. con epicentro en Cañete - Lima. La magnitud del temblor fue de 3.5.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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