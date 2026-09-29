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¿Por qué el 30 de septiembre se regalan carritos Hot Wheels y cuál es el significado de esta fecha?
El 30 de septiembre los carritos Hot Wheels se convierten en los protagonistas de una curiosa tradición viral. ¿Por qué se regalan en esta fecha y qué significa?
El 30 de septiembre, las redes sociales vuelven a poner en tendencia los famosos carritos Hot Wheels, convertidos en un curioso detalle para sorprender a parejas, amigos o familiares. Aunque esta fecha no corresponde a una celebración oficial, la costumbre se popularizó en plataformas como TikTok y adquirió un significado especial. Conoce cómo nació esta tradición viral y por qué muchas personas eligen regalar estos pequeños autos en esta fecha.
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¿Por qué el 30 de septiembre se regalan carritos Hot Wheels?
La costumbre de regalar carritos Hot Wheels el 30 de septiembre nació como una tendencia en redes sociales, especialmente en TikTok, y tomó fuerza alrededor de 2023. La propuesta surgió como una alternativa a la popular tradición de regalar flores amarillas y planteaba sorprender a parejas, amigos o familiares con pequeños autos de colección, incluso presentados en forma de ramos.
Aunque el 30 de septiembre no es una fecha oficial, regalar Hot Wheels se ha convertido en un gesto asociado con el cariño, la amistad, la nostalgia y la complicidad. El detalle busca recordar la infancia y demostrar que se conocen los gustos de la persona que lo recibe, por lo que el modelo elegido puede tener un significado especial para cada relación.
¿Cuánto cuesta regalar un ramo de carritos Hot Wheels?
El precio de un ramo de carritos Hot Wheels en Perú este 30 de septiembre puede variar según la cantidad de autos, el diseño y los elementos que incluya. En Mesa Redonda, por ejemplo, se encuentran carritos desde aproximadamente S/5, mientras que los ramos personalizados pueden partir desde S/30 o S/35.
En Lima también existen emprendimientos que ofrecen opciones más elaboradas: algunos ramos con Hot Wheels se venden desde S/45, mientras que una florería ofrece presentaciones desde S/59 y alternativas de dos carritos por S/69. El costo final puede aumentar si se agrega delivery, flores u otros detalles personalizados.
El Día de regalar carritos Hot Wheels se celebra cada 30 de septiembre como una tendencia viral en redes sociales.
Frases para dedicar por el Día de regalar carritos Hot Wheels
- “No te regalo flores, te regalo un Hot Wheels para que nunca dejes de disfrutar tu niño interior.”
- “Un pequeño carrito para alguien que ocupa un lugar enorme en mi corazón.”
- “Que este Hot Wheels te recuerde que siempre hay un motivo para sonreír.”
- “Te regalo cuatro ruedas y todo mi cariño para que sigamos recorriendo la vida juntos.”
- “Dicen que los detalles pequeños no importan, pero este lo elegí pensando especialmente en ti.”
- “Para mi persona favorita: un carrito que representa lo mucho que me gusta compartir el camino contigo.”
- “No sabía qué regalarte, pero recordé que tu niño interior también merece un detalle.”
- “Un Hot Wheels para que colecciones recuerdos tan bonitos como los que hemos creado juntos.”
- “Quizá sea un carrito pequeño, pero lleva un cariño gigante.”
- “Para que tengas un nuevo compañero de aventuras, aunque ninguna sea tan especial como las que vivimos juntos.”
- “Te regalo este carrito porque sé que las mejores historias también pueden comenzar sobre cuatro ruedas.”
- “Que nunca nos falten aventuras, risas y motivos para seguir recorriendo el mismo camino.”
- “Hoy toca regalar Hot Wheels y yo elegí uno para la persona que acelera mi corazón.”
- “Un detalle inspirado en tu infancia para recordarte que conmigo siempre podrás volver a sentirte niño.”
- “No es solo un carrito, es una forma pequeña de decirte cuánto te quiero.”
- “Para ti, que conviertes cualquier recorrido en una aventura que vale la pena recordar.”
- “Que este Hot Wheels sea el primero de muchos recuerdos que construyamos juntos.”
- “Te regalo un carrito porque las flores se marchitan, pero los buenos recuerdos pueden durar para siempre.”
- “Mi regalo tiene cuatro ruedas, pero mi corazón solo tiene un destino: tú.”
- “Hoy te regalo un Hot Wheels y una promesa: seguir creando aventuras contigo.”
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