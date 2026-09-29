¿Por qué el 30 de septiembre se regalan carritos Hot Wheels y cuál es el significado de esta fecha?

El 30 de septiembre, las redes sociales vuelven a poner en tendencia los famosos carritos Hot Wheels, convertidos en un curioso detalle para sorprender a parejas, amigos o familiares. Aunque esta fecha no corresponde a una celebración oficial, la costumbre se popularizó en plataformas como TikTok y adquirió un significado especial. Conoce cómo nació esta tradición viral y por qué muchas personas eligen regalar estos pequeños autos en esta fecha.

¿Por qué el 30 de septiembre se regalan carritos Hot Wheels?

La costumbre de regalar carritos Hot Wheels el 30 de septiembre nació como una tendencia en redes sociales, especialmente en TikTok, y tomó fuerza alrededor de 2023. La propuesta surgió como una alternativa a la popular tradición de regalar flores amarillas y planteaba sorprender a parejas, amigos o familiares con pequeños autos de colección, incluso presentados en forma de ramos.

Aunque el 30 de septiembre no es una fecha oficial, regalar Hot Wheels se ha convertido en un gesto asociado con el cariño, la amistad, la nostalgia y la complicidad. El detalle busca recordar la infancia y demostrar que se conocen los gustos de la persona que lo recibe, por lo que el modelo elegido puede tener un significado especial para cada relación.

¿Cuánto cuesta regalar un ramo de carritos Hot Wheels?

El precio de un ramo de carritos Hot Wheels en Perú este 30 de septiembre puede variar según la cantidad de autos, el diseño y los elementos que incluya. En Mesa Redonda, por ejemplo, se encuentran carritos desde aproximadamente S/5, mientras que los ramos personalizados pueden partir desde S/30 o S/35.

En Lima también existen emprendimientos que ofrecen opciones más elaboradas: algunos ramos con Hot Wheels se venden desde S/45, mientras que una florería ofrece presentaciones desde S/59 y alternativas de dos carritos por S/69. El costo final puede aumentar si se agrega delivery, flores u otros detalles personalizados.

El Día de regalar carritos Hot Wheels se celebra cada 30 de septiembre como una tendencia viral en redes sociales.

Frases para dedicar por el Día de regalar carritos Hot Wheels