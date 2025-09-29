- Hoy:
¿Qué se celebra este 30 de septiembre y por qué se regalan carros Hot Wheels a los hombres?
El 30 de septiembre, se celebra el 'Día de regalar carritos Hot Wheels', una tendencia que fue popularizada en las redes sociales hace algunos años.
Así como se hizo viral que las mujeres reciban flores amarillas el 21 de septiembre, los hombres también tienen una fecha especial dentro del mes. Y es que en redes sociales, surgió la tendencia de regalar carros Hot Wheels este 30 de septiembre y muchas personas, quieren conocer cuál es el verdadero motivo de esta celebración.
Si bien no hay una razón oficial para regalar Hot Wheels este 30 de septiembre, la costumbre inició como una tendencia viral que ha surgido recientemente en redes sociales, cuando un influencer mexicano llamado Alejandro Rodríguez sugirió que los hombres también merecen un detalle simbólico, como estos carritos.
¿Por qué se regalan ramos de carritos Hot Wheels el 30 de septiembre?
Esta iniciativa comenzó alrededor de 2022-2023 en TikTok, cuando algunos usuarios empezaron a promover el gesto de regalar carritos de juguete como un detalle para los hombres, de forma equivalente al "Día de las Flores Amarillas" para las mujeres. Además, como ya se mencionó, Alejandro Rodríguez promocionó esta celebración.
El 30 de septiembre ha sido nombrado "El día de regalar carritos Hot Wheels".
Regalar carritos Hot Wheels se puede tomar como un "gesto de reciprocidad" frente a la tradición de regalar flores amarillas el 21 de septiembre, intentando equilibrar un día de obsequio para la mujer con uno para el hombre. Además, estos juguetes evocan recuerdos y diversión de la niñez.
¿Qué se celebra este 30 de septiembre?
Cabe destacar que no hay un motivo oficial para obsequiar Hot Wheels el 30 de septiembre; sin embargo, existen otras fechas que sí están marcadas en el calendario, tanto de manera nacional, como internacional y efemérides:
- Día Internacional de la Traducción, en honor a San Jerónimo, patrón de los traductores.
- Día Internacional del Podcast.
- Día Internacional del Derecho a la Blasfemia.
- Día Internacional de Concienciación con la Distrofia Muscular de Cintura.
