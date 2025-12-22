Prensa chilena impacta al señalar el fichaje que Colo Colo busca arrebatar a Alianza: "Lo quieren"

Alianza Lima viene asegurando a sus nuevos refuerzos para afrontar la temporada 2026, donde los blanquiazules saben que deben luchar por el título nacional. En ese sentido, uno de los futbolistas chilenos que suena con fuerza para el cuadro de La Victoria es el defensa Nicolás Díaz, pero desde el país del Sur también van tras sus pasos.

Medio chileno indicó el fichaje que Colo Colo quiere arrebatar a Alianza Lima

De acuerdo a la información que lanzó el medio 24horas, el zaguero de 26 años no solo interesa al 'equipo del pueblo', puesto que, Colo Colo es otro de los elencos que busca su llegada para la temporada 2026.

Nicolás Díaz cerca de ser fichaje de Alianza Lima el 2026

"Fernando Ortíz y Pablo Guede lo quieren. El refuerzo que se disputan Colo Colo y Alianza Lima. La prensa deportiva peruana asegura que el cuadro limeño también tiene en la mira al defensa chileno Nicolás Díaz", precisaron.

Nicolás Díaz cerca de ser el refuerzo de Alianza Lima para el 2026

De acuerdo al periodista Gerson Cuba, el jugador de Tijuana de México se convertirá en uno de los nuevos refuerzos de Alianza Lima para afrontar la Liga 1 y fase previa de la Copa Libertadores 2026.

Su arribo al cuadro que lidera el argentino Pablo Guede se dará en condición de préstamo con opción de compra. Además de zaguero también puede desempeñarse como lateral izquierdo y pivote.

Esta última temporada, Díaz disputó de manera oficial 38 encuentros por el Apertura MX, Copa Chile 2025, Liga Primera, Copa Sudamericana y Leagues Cup. Asimismo brindó 2 asistencias y sumó un aproximado de 3233 minutos, los cuales evidencian su buen presente deportivo con los 'Rojinegros'.