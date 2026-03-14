Leao Butrón deja irónico comentario ante inminente reclamo de Universitario a Alianza: "Ridículos"

Se conoció que en las próximas horas Universitario de Deportes presentará un reclamo contra Alianza Lima para buscar la suspensión de Paolo Guerrero, esto tras los hechos acontecidos frente a Sporting Cristal en los playoffs de 2025. La medida surge luego de la sanción impuesta a Javier Rabanal y Jairo Concha, quienes no podrán estar cuatro y dos partidos con el conjunto crema, respectivamente.

En este contexto, Leao Butrón, mítico portero del cuadro íntimo, fiel a su estilo dio su opinión sobre esta situación con un comentario irónico, resaltando sobre todo que hoy la ‘U’ hará oficial el reclamo.

Butrón deja irónico comentario ante inminente reclamo de Universitario

Vía X, Butrón ironizó este inminente reclamo mencionando a exjugadores míticos del cuadro blanquiazul, señalando que también pedirán que los sancionen. Esto en referencia a que desde la ‘U’ presentarán este reclamo contra Guerrero, pues consideran que este caso aún no ha prescrito.

“Atentos, hoy se presenta pedidos de sanciones contra Cubillas, el patrón Velásquez, Alejandro Villanueva y están investigando el nombre del guardián de la primera sede de Alianza Lima en 1901 para incluirlo en la solicitud… RIDÍCULOS!”, escribió el ex portero.

Butrón y su irónico comentario ante inminente reclamo de Universitario. Foto: X

Universitario buscará sanción para Alianza Lima

Martín Kohatsu, delegado de Universitario, se pronunció al respecto vía redes sociales, señalando que, tras la suspensión de Concha, se tomarán las acciones correspondientes. A esta información se sumó la del periodista Gustavo Peralta, quien también dio a conocer que este sábado 14 de marzo se oficializará el reclamo, el cual se espera que salga después del partido contra UTC.

"El tema es sencillo, hasta hoy no se podía hacer un reclamo porque no existía un criterio que así lo decía. Con lo que ha pasado, nuestra área legal presentará todas las acciones que tenemos pendientes en esta semana que viene y esperamos sanciones con lo sucedido con Jairo Concha. Aquí no estamos para pelear entre nosotros ni contra dos equipos que pelean el campeonato en la cancha. Aquí vamos a luchar contra aquellos que creen que los campeonatos se ganan en los estudios de abogados", escribió Kohatsu vía X.