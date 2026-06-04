¿Regresa? Universitario se comunicó con Atlético Grau para fichar a Raúl Ruidíaz: "Acuerdo"

Lo que parecía un secreto a voces ahora se confirmó: Universitario de Deportes inició el operativo formal para fichar a Raúl Ruidíaz con miras al Torneo Clausura 2026. Se reveló que la administración crema entabló comunicación con Atlético Grau para conocer la situación real de la 'Pulga', por lo que ahora tiene un panorama más claro para concretar el regreso del atacante nacional.

Universitario avanza con el fichaje de Raúl Ruidíaz

Según pudo informar el periodista Gustavo Peralta en el programa "Modo Fútbol", Universitario tuvo una conversación breve con la administración de Atlético Grau para conocer el monto de la cláusula de salida de Raúl Ruidíaz. Es claro el deseo de tener al delantero en el primer equipo merengue, por lo que la directiva piurana respondió de manera directa.

Se avanza el fichaje de Raúl Ruidíaz en Universitario.

Ahora, Universitario evalúa el monto que le ha brindado Atlético Grau para hacerse de los servicios de Ruidíaz. En primera instancia torna complicado el pago del mismo, pero tratarán de ver todos los aspectos para llegar a un acuerdo. Eso sí, ya hay un avance entre la 'U' y la 'Pulga' en el tema económico, el cual se resolverá pronto para ya ejecutar el pago de la cláusula.

"Las negociaciones son así. Paso a paso. Sobre todo con Ruidíaz. En este momento la situación es así: la administración de la U ya se comunicó con Atlético Grau y saber la cláusula de Ruidíaz. Conversación entre administraciones fue corto, se dijo el monto y se confirma que era falso que si la U lo llamaba se iba gratis. Quedaron en conversar pronto. Ahora el tema a evaluar en la U es el monto y en la U le parece medio complejo. En el aspecto económico entre Ruidíaz y Universitario ya está prácticamente. Solo son detallitos, no habría problema en llegar a un acuerdo, solo es ver el pago de la cláusula. Héctor Cúper ya sabe. Es lo más cerca que de los últimos tres años. Si no se llega a un acuerdo en la cláusula, no hay nada.", informó el periodista Gustavo Peralta.

¿En qué clubes jugó Raúl Ruidíaz?