Reimond Manco se rindió en elogios ante posible fichaje de Universitario: "Tiene la capacidad"

Universitario de Deportes y Raúl Ruidíaz están cerca de cerrar su fichaje de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026. En medio de ello, Reimond Manco salió al frente para rendirse en elogios ante la 'Pulga' y aseguró que tiene la capacidad para ser el goleador del club crema.

Reimond Manco elogió a posible fichaje de Universitario de Deportes

Manco utilizó su programa llamado 'Juego Cruzado' para hablar sobre los fichajes de Universitario de cara al Clausura 2026.

En medio de ello, el exjugador de Alianza Lima aseguró que Ruidíaz tiene muchas condiciones para destacar en el club crema si logran concretar su fichaje.

Reimond Manco se rindió en elogios ante Raúl Ruidíaz tras su posible regreso a Universitario

Asimismo, Reimond Manco comparó el nivel mostrado por Hernán Barcos y Paolo Guerrero en Alianza Lima y dejó en claro que Raúl Ruidíaz también puede hacerlo en Universitario de Deportes.

"Si Hernán Barcos en Alianza Lima con 40 y pico años rindió, y si Paolo Guerrero en Alianza con 41 años viene rindiendo, ¿por qué Raúl Ruidíaz con 35 años no podría rendir en la 'U', donde siempre destacó?", aseguró.

Video: Juego Cruzado

"Sí concuerdo en que el riesgo de que las cosas no funcionen es más alto, pero también considero que Ruidíaz tiene la capacidad como para concretar las pelotas de gol", continuó.

¿Raúl Ruidíaz fichará por Universitario de Deportes?

Raúl Ruidíaz y directivos de Universitario de Deportes se reunieron para conversar y subsanar problemas anteriores. Sin embargo, eso no significa que ya sea jugador crema. No obstante, es un gran paso para concretar el fichaje, ya que el futbolista quiere sí o sí vestir nuevamente la camiseta merengue de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026.