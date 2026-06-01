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El imponente once de Universitario para el Clausura si llegan Lapadula, Ruidíaz y Quiroz
Universitario de Deportes quiere potenciar su once para ganar el título del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 bajo la dirección técnica de Héctor Cúper.
Universitario de Deportes sigue firme en su lucha por alcanzar el título del Torneo Clausura y, con ello, ganar el tetracampeonato de la Liga 1 2026. Por eso, desde la directiva tienen pensado potenciar su plantel con fichajes de jerarquía y ahora te contamos cómo quedaría el once del club merengue para la segunda mitad de la temporada.
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Si fichan a Gianluca Lapadula, Raúl Ruidíaz y Adrián Quiroz: el imponente once de Universitario para el Torneo Clausura
El comando técnico liderado por Héctor Cúper tiene en sus planes a diversos jugadores como parte de los posibles refuerzos que podrían llegar a Universitario.
Los nombres que más suenan y se perfilan para ponerse la camiseta del club crema son Raúl Ruidíaz, Adrián Quiroz, Gianluca Lapadula, Piero Magallanes y Piero Quispe, entre los peruanos, así como Rodrigo Saravia y Renzo López, entre los extranjeros.
Por eso te presentamos la renovada alineación que podría implementar Cúper con Universitario de Deportes para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026:
- Diego Romero; Caín Fara, Matías Di Benedetto, Williams Riveros; Andy Polo, Adrián Quiroz, Piero Quispe/Jairo Concha, Piero Magallanes, José Carabalí; Raúl Ruidíaz/Lisandro Alzugaray y Álex Valera/Gianluca Lapadula.
Adrián Quiroz es el futbolista que más cerca está de cerrar su fichaje a Universitario para el Torneo Clausura 2026
Futbolistas que no continuarán en Universitario para el Torneo Clausura 2026
Aunque la llegada de los futbolistas mencionados aún no ha sido confirmada, es posible que sus fichajes se concreten pronto. En paralelo, ya hay un panorama más definido sobre qué jugadores dejarán el club de manera oficial y cuáles siguen bajo evaluación.
- Martín Pérez Guedes
- Paolo Reyna
- José Rivera (evaluación)
- Sekou Gassama (evaluación)
- Miguel Silveira (evaluación)
- Hugo Ancajima (evaluación)
- Héctor Fértoli (evaluación)
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