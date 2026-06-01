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Sporting Cristal anunciará salida de dos futbolistas extranjeros para el Torneo Clausura 2026

¡Purga en el Rímac! Se conoció que dos futbolistas extranjeros tienen altas posibilidades de salir de Sporting Cristal de cara al Torneo Clausura 2026.

Diego Medina
Dos extranjeros de Sporting Cristal con posibilidades de no seguir para el Torneo Clausura 2026.
Dos extranjeros de Sporting Cristal con posibilidades de no seguir para el Torneo Clausura 2026. | Foto: X Sporting Cristal
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Siguen las novedades en Sporting Cristal al cierre del Torneo Apertura 2026. No solo suenan nombres como posibles refuerzos en tienda celeste, sino también algunas salidas que próximamente pueden concretarse para sorpresa de los hinchas. Justamente, se ha revelado que dos futbolistas extranjeros tienen altas chances de no seguir en el primer equipo, debido a que llegarán nuevos nombres de diferentes naciones.

Zé Ricardo con posibilidades de no seguir en Sporting Cristal.

PUEDES VER: ¡Golpe! Se cae fichaje de jugador que tenía avanzado su llegada a Sporting Cristal: "Descartado"

Sporting Cristal cerca de desprenderse de dos extranjeros

Durante el programa 'La Tribuna sin TV', el periodista Michael Cordero reafirmó que hay posibilidades de que Zé Ricardo no siga al mando del primer equipo por los malos resultados obtenidos en el Torneo Apertura 2026 y la Copa Libertadores. En esa línea, agregó que dos jugadores de nacionalidad brasileña pueden dejar el club a mediados de año.

Nos referimos a Felipe Vizeu y Gabriel Santana. El delantero no ha convencido del todo en la zona ofensiva y las críticas no han dejado de llegar desde la afición. Asimismo, el mediocampista arribó con altas expectativas por provenir de Mirassol, pero no ha logrado consolidarse por la falta de minutos a causa de las lesiones.

(VIDEO: La Tribuna sin TV)

"Tengo otra información. No es normal que Cristal termine a tres puntos de descenso. Santana y Vizeu tampoco seguirían en el Torneo Clausura, ¿por qué? Porque Cristal busca a dos extranjeros que sería Cuesta Baena, extremo que juega en Venezuela, y el extremo de Garcilaso Arancibia. Arancibia y Torrejón están buscando la salida de Garcilaso, ya hablaron con la dirigencia y no habrá problemas. Solo falta la palabra de Bulos.", informó el periodista Michael Cordero.

Sporting Cristal

Felipe Vizeu y Gabriel Santana con altas chances de no seguir en Sporting Cristal.

Sporting Cristal apuesta por dos nuevos extranjeros

Como bien menciona el también narrador de L1 MAX, todo apunta a que buscarán al colombiano Juan Manuel Cuesta Baena y al chileno Francisco Arancibia. Solo es cuestión de que las negociaciones prosperen y así se haga el anuncio oficial para el agrado de los aficionados.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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