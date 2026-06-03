Volante pretendido por Universitario sorprende al oficializarse su salida de club: "Gracias"

El mercado de fichajes del Torneo Clausura promete ser uno de los más movidos de los últimos años, ante la necesidad de diferentes clubes de reforzarse con futbolistas importantes. En ese contexto, un volante nacional pretendido por Universitario de Deportes sorprendió a los hinchas al anunciar su salida de un importante club.

Volante pretendido por Universitario sorprende al oficializarse su salida de club

El cuadro crema sabe que necesita refuerzos para remediar su complicado momento en la temporada. Por ello, ya empezó a moverse en el mercado de fichajes y se conoció que entabló conversaciones para concretar el regreso de Piero Quispe y potenciar su mediocampo para el Torneo Clausura.

El llamado ‘Príncipe Inca’ es uno de los deseos de Universitario y acaba de confirmarse que no continuará en las filas del Sydney FC tras el final de temporada. De hecho, fue el propio club australiano quien anunció la salida del jugador, confirmando que no buscarán su continuidad.

Sydney FC anunció la salida de Piero Quispe en medio de rumores con Universitario

“Gracias. Piero Quispe”, fue el escueto mensaje que dejó Sydney FC en sus redes sociales. Una noticia sorpresiva considerando que fue uno de los más regulares en la temporada, aunque no logró destacar. Sin embargo, esto también despertó ilusión en los hinchas de la ‘U’.

Tras hacerse oficial su salida del cuadro australiano, Piero Quispe deberá reportarse nuevamente a los trabajos de Pumas UNAM de la Liga MX, club que es dueño de su pase. Desde ahí, deberá negociar su salida si quiere regresar a la escuadra de Ate.

Valor de mercado de Piero Quispe

De acuerdo con el portal internacional Transfermarkt, Piero Quispe presenta una devaluación en su valor de mercado tras no lograr destacar como se preveía. Actualmente, el volante está cotizado en 1,8 millones de euros, cifra que hace un año alcanzaba los 2,5 millones.