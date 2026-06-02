Piero Quispe o Adrián Quiroz: solo uno llegará a Universitario para el Clausura

Universitario ya trabaja en la conformación de su plantel para el Torneo Clausura y tiene claro que solo podrá hacer una apuesta en la zona de creación. Los nombres que encabezan la lista son Piero Quispe y Adrián Quiroz, aunque el club no cuenta con recursos para concretar ambas operaciones.

La situación económica obliga a la dirigencia a priorizar inversiones. Por ello, la principal preocupación de la administración y de Héctor Cúper pasa por asegurar la contratación de un delantero extranjero que eleve el poder ofensivo del equipo.

Dentro de las alternativas para reforzar el mediocampo, la opción que más seduce en Ate es la de Piero Quispe. El volante formado en la casa mantiene un vínculo especial con la institución y su regreso es visto con buenos ojos tanto por la directiva como por la hinchada.

Sin embargo, concretar el retorno del 'Niño Maravilla' no será sencillo. El futbolista cuenta con otras propuestas y su situación contractual obliga a Universitario a realizar importantes esfuerzos para intentar convencer a todas las partes involucradas.

Ante ese panorama, Adrián Quiroz surge como la principal alternativa. La dirigencia crema ya inició conversaciones con Los Chankas para conocer las condiciones de una posible transferencia y mantener abierta una opción en caso la operación por Quispe no llegue a buen puerto.